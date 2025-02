A Barberino Val D'Elsa 6 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico e potenziare i servizi

Ammonta ad un importo complessivo pari a oltre 6 milioni di euro il complesso degli investimenti messi in campo dal Comune con l’obiettivo di prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico e arricchire il centro urbano di Barberino Val d’Elsa di nuovi servizi. Partiranno nelle prossime settimane i lavori per il secondo lotto della maxi opera pubblica che mira al risanamento della frana di via Pertini e messa in sicurezza dell’area nei pressi del centro abitato di Barberino Val d’Elsa e dell’intero versante collinare di Barberino lato sud.

L’intervento, del valore complessivo di 2milioni di euro circa sarà realizzato attraverso i fondi statali sulle linee di finanziamento del PNRR sulla sicurezza geologica ottenuti dal Comune e serviranno al completamento delle opere di presidio geologico. Il costo complessivo dell’opera pubblica, di cui si è completata la prima tranche con la realizzazione di circa 150 pali, cui si aggiungeranno altri cento per stabilizzare il movimento franoso, è di 5milioni di euro circa, sostenuti in gran parte dalla Regione Toscana attraverso il Documento operativo per la Difesa del Suolo, con la partecipazione del Comune e i fondi ottenuti attraverso le linee di finanziamento del Pnrr.

“L’obiettivo è risanare la frana che ha prodotto un cedimento del terreno molto esteso – fa sapere il sindaco David Baroncelli - con questo intervento intendiamo risolvere in via definitiva e dare continuità al nostro piano di investimenti che mettiamo in atto da anni per migliorare e rafforzare le condizioni di resilienza del nostro territorio, anche a fronte degli inevitabili processi del cambiamento climatico”.

A questo intervento si somma un’altra opera pubblica che investe sulla prevenzione e sull’azione di contrasto al dissesto geologico e messa in sicurezza della viabilità Morrocco-Sambuca, interessata anch’essa da un movimento franoso. Nell’intento di far fronte a tale problematica il Comune ha captato ulteriori fondi ministeriali del Pnrr per un ammontare complessivo del valore di 700mila euro.

Quanto ai nuovi servizi, è in corso d’opera la realizzazione del nuovo parcheggio di Barberino Val d’Elsa realizzato al servizio dei residenti di Barberino Val d’Elsa. L’area di sosta sta prendendo forma sorgerà nell’area di campagna sottostante la terrazza panoramica all’ingresso del borgo. Grazie all’intervento della giunta Baroncelli che ha richiesto una spesa di circa 450mila euro saranno a disposizione nuovi 45 stalli auto. “Una risposta importante che daremo alle esigenze di sosta della comunità – dichiara il sindaco Baroncelli – l’intervento rientra nel complesso delle opere che mirano a riqualificare tutta l’area di piazza Mazzini”. Il parcheggio sarà circondato da un’ampia area a verde.

