Regionali, Azione Empoli: "Giani sarà candidato Csx, avrà nostro appoggio"

Nonostante non sia ancora stata ufficializzata la candidatura di Eugenio Giani per un secondo mandato da Presidente della Regione Toscana, Azione ed altri partiti hanno già espresso il loro sostegno.

È stato presentato sabato 22 febbraio, presso il “Caffè Le Giubbe Rosse” in Piazza della Repubblica a Firenze, il nuovo progetto “Avanti!” per una Toscana che veda la riconferma di Eugenio Giani come presidente della Regione. Erano presenti alla presentazione del progetto, oltre ai molti giornalisti intervenuti, Marco Remaschi (Segretario Regionale di Azione), Moreno Lorenzini (Pri), Federico Eligi (Coordinatore Regionale +Europa) e Gerardo Labellarte (PSI).

Luca Ferrara, Segretario di Azione per il Comune di Empoli, riferisce soddisfazione per quanto il partito, a livello regionale, ha saputo esprimere.

“Siamo certi che a breve arriverà la candidatura ufficiale di Eugenio Giani per un secondo mandato da Presidente e non possiamo che essere certi di essere “dalla parte giusta” – riferisce Luca Ferrara.

“Azione porterà al tavolo di coalizione e all’attenzione del Presidente quelli che sono i punti fondamentali del nostro programma: massima attenzione al mondo del lavoro con la tutela dell’occupazione esistente e lo sviluppo di nuove opportunità; lo sviluppo infrastrutturale di cui la Regione ha bisogno; la massima tutela della nostra sanità pubblica; investimenti in scuola (ovviamente pubblica) e formazione professionale finalizzata all’occupazione lavorativa.”

“Vogliamo una Toscana che continui ad essere una terra di opportunità, di servizi di qualità alla persona, dove si vive bene, dove si hanno occasioni di lavoro e di crescita personale e professionale, dove si ha diritto alla salute e dove nessuno viene lasciato indietro. Azione lavorerà in tutta la Toscana per far sì che questo diventi ancora più diritto di tutti.”

