San Miniato si riempie di eventi per il tartufo marzuolo

Il tartufo marzuolo sarà grande protagonista a San Miniato (Pisa) per tutto il mese di marzo. Si confermano tre le iniziative che renderanno uniche le prossime settimane presentate martedì 25 febbraio nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.

Si comincia sabato primo marzo e domenica 2 a Corazzano per la terza edizione della Sagra del tartufo marzuolo. Poi i riflettori si spostano su Cigoli che con la sua tradizionale Mostra Mercato taglia il prestigioso traguardo delle 25 edizioni con tanti appuntamenti nei fine settimana dell’8 e del 9 e del 15 e 16 marzo. Cene, degustazioni, ma anche la gara dei cani da tartufo e la Mostra del modellismo ferroviario a cura del gruppo Amici del Treno. Ultima in calendario La Serra, che potrà contare sugli ampi spazi del tendone del circolo Arci in via XIV Maggio per un pranzo o una cena al marzuolo: venerdì 21, sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 marzo. Un tris di iniziative che si inseriscono nel progetto “San Miniato – tartufo tutto l’anno”, adottato dalla Fondazione San Miniato Promozione in collaborazione con il Comune di San Miniato.

Sono intervenuti alla conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, la presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi e il presidente del Circolo ‘G. Gori’ Beppe Latini. Erano presenti i consiglieri regionali Andrea Pieroni e Diego Petrucci. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha consegnato una targa al presidente del Circolo ‘G.Gori’ Beppe Latini per le nozze d’argento con il tartufo marzuolo e per avere promosso la Toscana attraverso il tartufo.

“Questo è uno dei territori più belli della Toscana – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - e questa è una di quelle iniziative che ci rendono orgogliosi di vivere in questa terra. Il tartufo marzuolo è un’eccellenza enogastronomica della nostra Regione, attira tanti turisti e fa conoscere la qualità del nostro territorio. Il tartufo nasce e cresce solo nelle zone in cui l’ambiente viene rispettato e tutelato. Serve un ambiente salubre e l’impegno a preservarlo di chi ci vive e di chi lo cerca. È una tradizione importante che farà di San Miniato con queste iniziative la capitale del tartufo italiano per tutto il mese di marzo”.

Per il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli “il tartufo marzuolo è una sorpresa perché ha prezzi più contenuti rispetto a quello bianco e offre piatti di ottima qualità. Investiamo sul tartufo marzuolo perché è un modo per dire che a San Miniato c’è il tartufo tutto l’anno. Siamo una delle capitali toscane dell’enogastronomia e promuovere il tartufo vuol dire promuovere il nostro territorio. È un prodotto che va degustato sul posto e una leva fondamentale per l’attrazione turistica. A questo aggiungiamo esperienze uniche come la caccia al tartufo con i cani da fare nelle prime ore della giornata”.

“È un anno ricco di iniziative e opportunità – racconta la presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi – e il nostro è obiettivo è quello di far capire che il tartufo a San Miniato c’è tutto l’anno. Non parliamo solo del famosissimo bianco che c’è nel periodo autunnale, ma adesso nel nostro territorio è protagonista il tartufo marzuolo. Un ottimo prodotto che verrà offerto tutti i fine settimana nel mese di marzo nei menù dei ristoranti della zona e troverà la sua consacrazione nella tradizione Mostra Mercato di Cigoli che tocca la sua 25esima edizione. Il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale da parte dell’Unesco alla cerca e alla cavatura del tartufo rende bene la nostra dimensione”.

“Per tradizione - ha spiegato il presidente del Circolo ‘G. Gori’ Beppe Latini – a San Miniato il marzuolo si festeggia a Cigoli da 25 anni con la Mostra Mercato, che quest’anno giunge a un anniversario molto importante, le nozze d’argento. Abbiamo iniziato come sagra e poi siamo diventati Mostra Mercato, da un’idea dell’allora sindaco Alfonso Lippi. Idea che trovò ospitalità nel Circolo Arci nato nel 1965 e sviluppo grazie all’impegno dei volontari, che ci hanno portato fin qui. Senza l’apporto di tutti non sarebbe possibile portare avanti le tante iniziative che si svolgono a Cigoli a favore della cittadinanza e del territorio”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate