Scontri ultras Perugia-Lucchese in A12, arrestato un tifoso 33enne

Un tifoso di 33 anni è stato arrestato in flagranza differita dalla polizia di Perugia per rissa aggravata in concorso, dopo gli scontri tra ultras di Perugia e Lucchese avvenuti domenica in un'area di servizio lungo l'Autostrada A12.

Secondo la Questura, i tifosi si sono affrontati con fumogeni, bastoni, spranghe e bottiglie, costringendo la polizia stradale a interrompere temporaneamente il traffico per sicurezza. Le indagini, supportate dalle riprese della videosorveglianza, hanno permesso di identificare l'uomo, immortalato mentre colpiva un tifoso della Lucchese con un bastone di legno, causandogli ferite guaribili in 40 giorni.

L’arrestato era già noto per episodi simili, avendo partecipato in passato a scontri tra tifosi, tra cui quelli della partita Perugia-Cesena.

