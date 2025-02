Sebach aderisce a "M'Illumino di meno" con prodotti ortofrutticoli a chilometro zero

Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, aderisce all’iniziativa "M’illumino di meno", progetto ideato dalla trasmissione Caterpillar in onda su Rai Radio 2. Quella del 2025 rappresenta un’edizione speciale perché coincide con i 20 anni dalla nascita di questa iniziativa che ha coinvolto migliaia tra aziende, istituzioni e privati cittadini, tutti mossi dalla stessa voglia di realizzare azioni concrete per la salvaguardia del Pianeta.

È proprio con questa filosofia che Sebach ha deciso di partecipare al progetto, ribadendo la propria attenzione verso le tematiche della sostenibilità. L’azienda è infatti impegnata su questo fronte attraverso differenti iniziative tangibili. Dalla Carta degli Impegni per la Sostenibilità del 2012, passando per le certificazioni EPD (la Dichiarazione Ambientale di Prodotto), fino ai progetti di compensazione delle emissioni di CO2 per gli eventi e l’annuale Report di Sostenibilità.

Nello specifico, l’adesione a "M’illumino di meno" ha portato con sé un progetto originale che ha coinvolto tutti i dipendenti con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dei prodotti a chilometro zero. Perché il consumo critico, con l’utilizzo di alimenti che provengono dalla filiera corta e la riduzione al minimo degli sprechi di cibo, fa parte di quella cultura sostenibile che concorre a salvaguardare il nostro Pianeta. Per l’occasione Sebach, appoggiandosi a L’Orto Sotto Casa, un’impresa agricola del territorio di Certaldo, sede dell’azienda, ha deciso di acquistare delle cassette di prodotti ortofrutticoli locali per raccontare in maniera tangibile l’importanza di questo tipo di consumo. L’Orto Sotto Casa ha consegnato ai dipendenti anche una ricetta gourmet, quella dell’uovo marinato con fonduta di pecorino e cipolla di Certaldo, un modo divertente per valorizzare gli alimenti del territorio e dimostrare come sia possibile preparare piatti di qualità anche da prodotti a chilometro zero.

Il progetto è stato talmente apprezzato che Caterpillar ha deciso di far intervenire Sebach in una delle dirette della trasmissione su Rai Radio 2 per parlare dell’ideazione e delle finalità dell’iniziativa.

Fonte: Ufficio stampa

