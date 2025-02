Si riunisce il Consiglio Comunale di Montespertoli: si parla anche di Navico

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 27 febbraio, alle ore 18:30, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare di persona o, in alternativa, a seguire la seduta sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

Al termine della seduta aperta, il consiglio proseguirà in seduta straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla situazione licenziamenti collettivi Navico RBU Gruppo Brunswick;

4. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al contrasto alle delocalizzazioni e solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dello stabilimento Navico RBU Gruppo Brunswick di Montespertoli;

5. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti di solidarietà ai lavoratori della Navico RBU Italia Srl di Montespertoli e richiesta di intervento istituzionale;

6. Interrogazione n. 3 presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito ai costi puntuali raccolta e smaltimento rifiuti per il solo territorio comunale di Montespertoli;

7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito agli importi PEF ATS1 detrazioni TARIC;

8. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al dissesto del manto stradale e rischio di crollo di porzione di muro in Via Trieste;

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla carenza di parcheggi in località Baccaiano;

10. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al degrado di Piazza Caduti nei Lager;

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sul monitoraggio delle sostanze inquinanti PFAS (composti poli e perfluoroalchilici) in acquedotto comunale e acque reflue del biodigestore;

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito all’adesione alla giornata regionale - La Partita Applaudita;

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla realizzazione di un progetto di co-working diffuso nel capoluogo Montespertoli;

14. Piano operativo comunale art.95 l.r. 65/2014 – adozione;

15. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Toscana n. 1440/2024 conclusiva del ricorso rg n. 751/2024;

16. Approvazione modifica al documento unico di programmazione (dup) 2025/2027;

17. Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

Notizie correlate