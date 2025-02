Acceso a Pisa il braciere olimpico dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics

Si è svolta questa mattina, martedì 25 febbraio, l’accensione del braciere olimpico in piazza del Duomo in vista dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si terranno dall’8 al 15 gennaio a Torino, con la partecipazione di oltre 1500 atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da 102 delegazioni di tutto il mondo. In occasione di un evento tanto significativo ed importante come i Giochi Mondiali Invernali, il protocollo internazionale prevedeva il passaggio della Torcia di Special Olympics in tutte le regioni e Pisa è stata selezionata come luogo iconico con la sua Piazza dei Miracoli. L’accensione è stata preceduta da un percorso, una corsa simbolica e condivisa di avvicinamento ai Giochi Mondiali, effettuata da una rappresentanza di atleti. Gli Special Olympics, a margine dell’evento, sono stati premiati con la consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - di aver intercettato questo evento così importante a livello mondiale. Pisa è stata l'unica città in Toscana a vedere l'accensione del Braciere Olimpico, a testimonianza di quanto sia diventata un riferimento per il mondo dello sport, in Toscana e nel nostro paese. Stiamo lavorando sulle politiche per lo sport e anche per i messaggi dal punto di vista sociale che lo sport può veicolare. In questo caso il messaggio è di grande inclusione perché abbiamo visto questi favolosi atleti, persone con disabilità intellettiva, gli Special Olympics, che parteciperanno al mondiale di Torino, correre e arrivare in Piazza dei Miracoli. Uno dei luoghi più belli e conosciuti al mondo che ha ospitato tanti eventi sportivi, dalla fiamma olimpica di Milano, per Cortina 2026, al Giro d'Italia. Per noi è un messaggio universale e vogliamo che lo sport sia un veicolo di grande inclusione e di affermazione della diversità come risorsa per tutta la nostra comunità».

«Ancora una volta - ha affermato l'assessore alla disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini - la nostra città è stata protagonista di un grande appuntamento di sport, che ha visto come protagoniste le persone con disabilità, confermando ancora una volta quella che è la volontà della nostra amministrazione, ovvero di sostenere e promuovere lo sport per tutti, anche per le persone con disabilità, rendendo concreto e attuando il diritto allo sport riconosciuto a tutti. In questo caso, ancora una volta, si è dimostrato il valore dello sport come veicolo di inclusione, ma soprattutto come strumento di benessere, realizzazione e affermazione per tutti, senza che si dovesse pensare che per loro lo sport potesse essere soltanto uno strumento terapeutico e di riabilitazione. Lo scenario attuale ci ha dimostrato come tanti limiti siano stati superati e come oggi siano moltissime le discipline che possono essere praticate dalle persone con disabilità, a tutti i livelli».

Special Olympics è un Movimento globale che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. Il Torch Run, che ha annunciato l’arrivo del grande evento, ha rappresentato un’opportunità unica di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale: persone di ogni età, scuole ed associazioni sono state coinvolte come parte attiva e trainante dello stesso. Le scuole con i loro studenti sono state parte di questa straordinaria avventura: un’occasione unica per imparare il valore dell’inclusione, vivere l’entusiasmo di un grande evento sportivo e sostenere i nostri Atleti sul campo e fuori, attraverso progetti educativi e attività dedicate. Tra le azioni fondamentali legate alla community run, in una storica partnership internazionale si sono inseriti i Club Lions, che hanno proposto e sostenuto, insieme alle amministrazioni comunali, l’illuminazione di un monumento significativo di colore rosso. L’obiettivo condiviso è stato diffondere un messaggio corale di inclusione, di pace e di valorizzazione delle persone con disabilità intellettive, affinché vengano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

Costruiamo Gentilezza. Le ambasciatrici del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Gaia Simonetti e Germana Delle Canne hanno consegnato agli atleti di Special Olympics è il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. Il premio, nato tre anni fa, ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere ed ospitare una famiglia fuggita dalla guerra.

Fonte: Comune di Pisa

Notizie correlate