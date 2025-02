Targhe e Cude, MnC-Cdx: "Vantaggio importante per le persone disabili"

Nell'ultima riunione del consiglio comunale montelupino, il 18 febbraio scorso, è stata approvata, all'unanimità, una mozione, presentata dal gruppo consiliare Monteluponelcuore, circa la possibilità di aderire, da parte dell'ente montelupino, alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE.

"Il sistema, denominato CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) - spiega Federico Pavese, firmatario della mozione, per il gruppo di centrodestra - consente al cittadino disabile titolare di contrassegno rilasciato in uno dei Comuni aderenti di spostarsi con l’automobile in un altro Comune, italiano e dell’Unione Europea, senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei parcheggi riservati."

Si tratta dunque di una soluzione innovativa, realizzata presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) che, consentendo la gestione della targa associata al CUDE, permetterà ai Comuni che aderiscono di poterla riconoscere ed evitare di elevare sanzioni. Tale soluzione innovativa porterà con sé anche il vantaggio di snellire il carico di lavoro e la burocrazia per gli uffici comunali, in materia di rilascio e controlli dei contrassegni per i disabili.

"E soprattutto è un vantaggio importante per le persone disabili - continua Pavese - che, quando il sistema sarà a regime e la totalità dei comuni avrà aderito, non dovranno più perdersi nei meandri burocratici delle comunicazioni ai comuni dei lori spostamenti in Italia ed in Europa ed avranno il vantaggio di muoversi, con i loro veicoli, in totale libertà senza rischi di sanzioni da contestare successivamente".

Il comune di Montelupo Fiorentino, fatte le dovute verifiche di compatibilità fra sistemi informatici (la piattaforma CUDE è ancora in fase sperimentale), avrà la possibilità di aderire a un sistema che semplifica la vita a tutti i soggetti in campo.

Fonte: Ufficio stampa