Tenta di rubare vestiti in un negozio nel centro di Empoli, arrestato

Tentato furto in un negozio di abbigliamento nel centro di Empoli. È successo nel pomeriggio di sabato 22 febbraio quando, all'interno dell'esercizio commerciale, l'addetto alla vigilanza ha notato un cliente riporre alcuni vestiti all'interno di una busta di plastica. Accorgendosi di essere stato scoperto, il soggetto a quel punto si è diretto verso l'uscita del negozio venendo però bloccato dall'incaricato della vigilanza a cui ha opposto una violenta reazione, tra spintoni e gomitate.

Scattata la richiesta di intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'autore del tentato furto, un cittadino nordafricano di 33anni. Immobilizzato, nella busta è stata rinvenuta la refurtiva consistente in capi di abbigliamento maschile, tra felpe, tute e pantaloni, dal valore di circa 160 euro. Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, convalidato questa mattina dal tribunale di Firenze.