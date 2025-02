Tornano i 'Giovedì del MMAB': si presenta 'Tra vetro e vino. Una storia toscana dall’archivio Nannelli"

Un appuntamento al MMAB che riflette la vocazione alla ricerca storica e alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale.

Il 27 febbraio alle ore 17.30 si terrà la presentazione del “Tra vetro e vino – una storia toscana dall’archivio Nannelli” di Silvia Ciappi (ed. Politsampa) ad ingresso libero.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla memoria Lorenzo Nesi, insieme all’autrice del libro, interverranno Zeffiro Ciuffoletti, accademico emerito dell’Accademia dei Georgofili e Lorenzo Nannelli per l’archivio privato della famiglia Nannelli.

In questo libro Silvia Ciappi affronta il tema dello sviluppo delle attività manifatturiere e industriali legate alla produzione di contenitori in vetro destinati alla vendita del vino, nell’area comprendente le comunità di Montelupo Fiorentino e di Empoli. L’arco temporale preso in considerazione va dalla fine del XVIII secolo fino agli anni Trenta del secolo scorso e attinge all’importante archivio gelosamente custodito dalla famiglia Nannelli che ebbe un ruolo di primo piano in queste vicende.

I Nannelli, attestati nel popolo di Fibbiana fin dalla fine del XVI secolo, si sarebbero affermati prima come possidenti terrieri e, a partire dalla fine del ‘700, come imprenditori nella vestizione dei fiaschi, nella realizzazione di casse da imballaggio e infine nella produzione di damigiane, fiaschi e bottiglie di vetro, tutte attività che ruotano intorno al rapporto tra “tra vetro e vino”, come opportunamente indicato nel titolo del volume.

Nei capitoli centrali Silvia Ciappi si concentra su temi di carattere più generale.

La storia del recipiente principe del vino toscano: il fiasco, ricostruendone puntualmente le vicende dal XIV al XX secolo, attraverso una ricca messe di documenti d’archivio e testimonianze iconografiche. La storia delle esposizioni dei prodotti delle arti e manifatture toscane della prima metà dell’800 e dei progressi dell’enologia.

Nel capitolo finale l’attenzione si sposta sui primi decenni del secolo scorso e viene affrontato il tema della complessa trama di rapporti industriali e commerciali che vide come protagoniste le più importanti famiglie e imprese del territorio montelupino ed empolese impegnate nella produzione vetraria e non solo: Nannelli, Nardi, Fanciullacci, Rigatti, Del Vivo e Montepagani, rapporti che Silvia Ciappi ricostruire e analizza in maniera puntuale.

Un libro quindi estremamente denso, con un ricco apparato di immagini e una preziosa bibliografia, connotato da un approccio totale a questo settore così caratteristico dell’economia toscana.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate