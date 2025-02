Morti nelle Rsa, la Regione Toscana si costituisce parte civile

La Toscana si costituirà parte civile. Il Consiglio regionale della Toscana approva all’unanimità la mozione in merito alla gravissima tragedia verificatasi nelle RSA toscane e alla necessità di fare chiarezza sulle responsabilità.

L’atto, a prima firma di Stefano Scaramelli, presidente del gruppo Italia Viva, impegna la Giunta regionale a “costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari che dovessero derivare dall'inchiesta, a tutela dei diritti delle vittime e della comunità regionale, in modo da sottolineare l'importanza di fare giustizia e di prevenire situazioni analoghe”. Per Scaramelli “bene l’approvazione perché non bastano cordoglio e vicinanza alle famiglie degli anziani nelle strutture residenziali sanitarie assistenziali colpite dalla tragica vicenda, serve fare chiarezza e scongiurare che possa accadere ancora”.

Fonte: Consiglio Regionale Toscana

