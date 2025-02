Caso di tubercolosi a Siena, colpito un lavoratore di una scuola

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est informa che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha segnalato un caso di Tubercolosi polmonare in un soggetto che presta l'attività lavorativa presso l’Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di Siena.

Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: cionondimeno il Dipartimento di Prevenzione, in coerenza con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sugli studenti e sugli operatori individuati come contatto del caso, in un’ottica di massima precauzione.

Il collegamento con la Dirigenza scolastica dell’ITIS è costante egli operatori del Dipartimento di Prevenzione effettueranno il test di Mantoux ai contatti sopra richiamati: tale test di screening, di semplice esecuzione, consiste nell’inoculare un derivato proteico purificato (Tubercolina) nell’avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il Bacillo Tubercolare.

È doveroso precisare che l'eventuale esito positivo non è significativo di malattia in atto, ma permette di programmare tempestivamente approfondimenti e, se necessario, impostare una terapia preventiva per evitare l’insorgenza della malattia conclamata.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa

