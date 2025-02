Turismo, nasce “Live Tuscany” a Cenaia

Nasce a Cenaia, in Via Vittorio Veneto n. 106, Life Tuscany, agenzia di promozione turistica che si propone come nuovo punto di riferimento per il turismo nella provincia di Pisa. Presenti all'inaugurazion,e insieme al sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci, il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, il presidente di Vivere Pisa Maurizio Nardi e la responsabile Marketing&Comunicazione di Confcommercio Pisa Elettra Zazzeri.

L’iniziativa prende vita dall’ambizioso progetto di due giovani imprenditrici, Irene Stacchio e Sara Tani, animate dal desiderio di valorizzare il territorio e offrire esperienze autentiche ai visitatori: “È un progetto nato dalla nostra passione comune per il turismo” spiegano le imprenditrici - “Desideravamo fare qualcosa per il nostro territorio, valorizzarlo e far sì che i turisti che lo visitano potessero trattenersi il più a lungo possibile. Offriamo un punto informativo turistico dove è possibile ottenere dettagli su attività ed esperienze locali, dalle degustazioni di vino a quelle più di nicchia. La nostra offerta non si rivolge esclusivamente ai turisti stranieri, ma a tutti coloro che desiderano scoprire le eccellenze locali”.

"Spinte dalla passione per i viaggie il turismo ci siamo chieste perché non intraprendere questa sfida. Così ci siamo lanciate con anima e cuore. Abbiamo scelto Cenaia, il nostro paese, per offrire un servizio alla comunità e ai paesi limitrofi. Il nostro obiettivo è coinvolgere anche i comuni vicini e creare una sinergia che valorizzi l'intero territorio".

Entusiasta del nuovo progetto il sindaco di Crespina Lorenzana, David Bacci: "Siamo molto contenti per questa iniziativa, rivogliamo un grande in bocca al lupo a Irene e Sara per questo progetto legato al turismo e alla valorizzazione del territorio, temi a cui teniamo particolarmente. Ci impegneremo a creare momenti di condivisione e collaborazione per promuovere e sviluppare le bellezze del nostro territorio".

"Un'attività che rappresenta una vera opportunità per gestire in modo efficace i flussi turistici interessati alla nostra provincia" afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli "Offrire esperienze e pacchetti personalizzati in grado di attrarre i turisti è fondamentale e ne trarranno beneficio anche i comuni limitrofi. Ben vengano attività di questo tipo, capaci di valorizzare e promuovere la nostra offerta turistica".

"Una nuova attività che organizza esperienze sul territorio rappresenta un valore aggiunto per l'intera area" dichiara il presidente di Vivere Pisa Maurizio Nardi, "ampliando l'offerta turistica e contribuendo alla gestione dei flussi in aumento. Iniziative come questa sono fondamentali per destagionalizzare e gestire i flussi legati all'overtourism, contribuendo a diversificare e arricchire l'offerta e generare nuove opportunità per tutto il territorio".

Fonte: Ufficio stampa

