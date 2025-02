Valdichiana 2025, Capitale toscana della cultura. Eventi per un anno da ricordare

Un programma culturale collettivo che coinvolge tutte le arti, dalla danza, al cinema, dalla musica al teatro, dall’architettura alla storia, dalla letteratura alla poesia e tanto altro, la Valdichiana Senese presenta i suoi progetti specifici che, sommati alle centinaia di eventi organizzati direttamente dai Comuni, la renderanno protagonista nel 2025 con il titolo di Capitale Toscana della Cultura 2025.

Il programma nasce dall’insieme delle progettualità che l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha voluto mettere in campo per produrre sul territorio esperienze, buone prassi e consapevolezze che rimarranno sul territorio come patrimonio immateriale e materiale: immateriale, per stimolare e consolidare le competenze professionali in ambito culturale rafforzando così il patrimonio umano e artistico in modo da consolidare le realtà esistenti; materiale per produrre e realizzare nuovi eventi e nuove attività che vadano ad arricchire l’offerta culturale e il patrimonio artistico della Valdichiana Senese e che lascino nel territorio esperienze da potenziare per costruire nuove possibilità di promozioni turistiche.

Il programma culturale proposto per l’anno 2025 riparte dal dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura Valdichiana2026 e tiene in considerazione gli eventi che ognuno dei dieci Comuni organizza nel proprio territorio durante l’anno e che quest’anno, in via del tutto straordinaria, saranno incrementati con molteplici attività.

“La Valdichiana senese - ha detto il presidente Eugenio Giani alla presentazione del ricco programma di eventi - ha caratterizzato con una serie di programmi che coinvolgono i dieci comuni, un anno che sarà da ricordare e entrerà nella storia della Toscana. L’identità della Valdichiana affonda le sue origini nel Paleolitico, per continuare con gli Etruschi e il grande re Porsenna, poi con il ruolo dei borghi che si trasformano in vere e proprie città nel Medio Evo, basti pensare al ruolo che assume Montepulciano, poi con i fortilizi che vivono un rapporto straordinario con Firenze e Siena, fino al significato che la Valdichiana viene ad assumere nell’epoca delle bonifiche quindi con i granduchi medicei e lorenesi, a quello, per finire, che viene ad essere adesso territorio da cui si passa per andare a Roma, Milano e Firenze con una modernizzazione infrastrutturale che le dà una centralità. Insomma, un profilo culturale così forte che giustamente il ministero l’aveva individuata nella rosa dei dieci centri candidati a diventare capitale italiana della cultura. Poi è prevalsa un’altra logica, che ha premiato l’Aquila ovvero il richiamo della ricostruzione dopo il terremoto, ma senza dubbio la Valdichiana senese è per il 2025 la capitale toscana della cultura”.

“Rappresentare la Regione Toscana con questo titolo - ha commentato il presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Edo Zacchei - ci onora e ci carica di responsabilità. Abbiamo costruito un progetto culturale e artistico valorizzando le peculiarità del territorio e della sua gente che abita, lo vive e la fa vivere. Un anno importante per il territorio che lo stiamo affrontando con la più alta convinzione e dinamicità, costruendo un programma di eventi, attività e progetti caratterizzanti, qualificanti e radicati nella cultura e nelle tradizioni di queste splendide realtà territoriali. Il percorso di candidatura è stato un grande momento di approfondimento e conoscenza del nostro patrimonio culturale e ci ha reso consapevoli dell’importanza di fare rete, in un territorio vasto come il nostro. Lavorare in sintonia valorizza e rafforza gli impegni per la promozione del tessuto culturale e delle tradizioni e rappresenta un valore aggiunto alle politiche di area di questo settore. Vogliamo che questo progetto produca sul territorio un lascito di esperienze, di consapevolezze che imprima nelle comunità locali tracce e testimonianze che diventino un patrimonio su cui lavorare anche negli anni successivi”.

“Ringraziamo la Regione Toscana – ha detto l’assessore delegato a Valdichiana 2025 Giacomo Grazi - per il contributo che ci ha assegnato. Un riconoscimento importante per tutto il territorio e per tutti i Comuni che nel corso degli anni sono stati fautori di buone pratiche. La Valdichiana è un territorio fertile e propositivo che negli anni ha saputo attirare su di sé l’interesse generale. Ringrazio gli uffici dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e la Fondazione Cantiere Internazionale d’arte per il grande impegno, partito già ai tempi della candidatura a Capitale della Cultura Italiana e che ci consente oggi di continuare l’ottimo lavoro di squadra”

GLI EVENTI

La programmazione, frutto di un lungo percorso, partita dalle associazioni, dai cittadini e dalle loro passioni, vede la compartecipazione della Regione Toscana, in continuità con gli interventi FESR e FSE oggetto di concertazione proprio con la Regione nei settori dell’archeologia, della musica e del teatro, dei dieci Comuni della Cultura della Valdichiana Senese, di sponsor privati locali e regionali e contributi artistici importanti di titolate realtà culturali, come Accademia Musicale Chigiana e Accademia nazionale Siena Jazz per la musica, Cortona On The Move per la fotografia.

Il programma, che con più di 800 tra eventi, appuntamenti e attività, abbraccerà tutte le principali arti con delle direttrici multiformi che si andranno a contaminare tra loro per restituire al pubblico un prodotto innovativo e unico. Valdichiana Senese Capitale della Cultura Toscana 2025 sarà anche scoperta e conoscenza del territorio grazie all’iniziativa Luoghi della Cultura che avrà il duplice obiettivo di divulgare il patrimonio culturale del territorio e di ridefinire l’identità culturale della Valdichiana Senese, a partire dalle nuove generazioni.

MUSICA

Partendo dalla musica, uno degli eventi più attesi, sarà il debutto di Musica Insieme (Orchestra Valdichiana – Banda Valdichiana – Corale Valdichiana). Nel 2025 nascono le formazioni musicali di area, condivise tra le diverse realtà del territorio per strutturare organici adeguati a progetti artisti ci ambiziosi. Tra le compagini esistenti, le scuole di musica e i numerosi musicisti attivi, prende così avvio questo progetto di cucitura delle molteplici esperienze musicali dei dieci Comuni. La Filarmonica Valdichiana, banda collettiva del territorio, eseguirà un concerto a Cetona il 25 luglio. L’Orchestra Valdichiana eseguirà un repertorio sinfonico per grande orchestra, debuttando a Montepulciano, domenica 25 maggio. La nuova Corale Valdichiana eseguirà la Missa Katharina di Jacob de Haan, in occasione dell’anno giubilare. Musica Insieme coinvolgerà tutti i comuni della Valdichiana e sarà curata dalla Banda di Torrita di Siena (banda) e Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte (orchestra) in accordo e sinergia con bande, corali e tutte le scuole di musica della Valdichiana Senese e con i dieci Comuni.

Un sostegno importante sarà dato alla musica contemporanea e alle culture giovanili con spazi musicali permanenti o temporanei (luoghi, festival, rassegne) dedicati all’espressione musicale più attuale rafforzando la rete dei festival giovanili presenti nella Valdichiana Senese. Le diverse realtà che gestiscono spazi di aggregazione e organizzano festival, programmano concerti, approfondimenti e workshop in tutti i Comuni in tutta l’area Valdichiana senese e nel periodo che va da aprile e novembre. Importanti e prestigiose saranno le collaborazioni con Fondazione Accademia Musicale Chigiana, con concerti in alcuni spazi tra i più suggestivi e caratteristici della Valdichiana e con Siena Jazz per una rassegna di concerti e iniziative di promozione del jazz.

TEATRO

Grazie a Valdichiana 2025 nasce Valdichiana Teatri, ovvero l’abbonamento unico a tutti i teatri del territorio. Con il nuovo servizio culturale associato tra i dieci Comuni della Valdichiana Senese sarà proposta una Carta che consentirà agli abbonati di scegliere liberamente gli spettacoli nei teatri attivi e nel coordinamento delle stagioni teatrali saranno coinvolte tutte le realtà della Valdichiana Senese. Il progetto, approfondito anche grazie al percorso Cantiere Città – Fondazione Scuola Patrimonio del Ministero della Cultura, sarà curato dalla Fondazione Orizzonti. Spazio all’internazionalità con lo spettacolo ‘100 Donne’, un collettivo internazionale, tutto al femminile, guidato dall’artista catalana Àngels Aymar incontrerà 100 donne del territorio per un laboratorio di autonarrazione che vuole fornire nuove prospettive sulla condizione della donna e sul suo ruolo nella società contemporanea: tutte le partecipanti saranno insieme sullo stesso palco, in un allestimento che unisce teatro, danza, videoarte e fotografia: sarà l’appuntamento che idealmente completerà la programmazione, previsto infatti per il 30 novembre.

Non mancherà una celebrazione per Mario Luzi, figura emblematica della poesia novecentesca e senatore a vita che ha trascorso lunghi periodi della sua vita a Pienza. Su un testo di Mario Luzi sarà allestita una pièce teatrale di Sandro Lombardi (otto volte premio Ubu), dal titolo “Felicità turbate”, con sei attori e quartetto d’archi: tre appuntamenti, a partire dalla Cattedrale della città di Pio II, patrimonio Unesco.

Il teatro prosegue con lo spettacolo ‘La palestra della felicità’ scritto da Valentina Diana e realizzato da Formare una Compagnia (FUC) con la regia di Carlo Pasquini, per promuovere l’attività di spettacolo dal vivo da parte dei collettivi di base.

Infine, con ‘Inseguendo Ceronetti’ ci sarà l’occasione per omaggiare e valorizzare la figura di Guido Ceronetti che a Cetona ha trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita. La dedica alla figura del poeta sarà in forma di teatro di strada, con una preparazione laboratoriale sui testi di Ceronetti e un successivo momento performativo per l’animazione di almeno tre borghi della Valdichiana Senese. Le incursioni teatrali saranno curate da Aquilegia APS e si svolgeranno a Cetona, Trequanda e Pienza, dal 19 al 21 agosto.

ARCHEOLOGIA E STORIA

L’archeologia e la storia vedranno protagonista Ranuccio Bianchi Bandinelli, archeologo e storico dell’arte senese, tra i più influenti intellettuali europei del XX secolo che celebra nel 2025 due importanti anniversari: i 50 anni dalla sua scomparsa (17 gennaio 1975) e i 100 dalla pubblicazione della sua tesi di laurea su Chiusi in età etrusca. Questo lavoro rappresenta ancora oggi la pietra miliare degli studi sull’archeologia dell’antica Clevsi/Clusium e del suo agro esteso tra Valdichiana e Val d’Orcia. Per lui sarà organizzato un convegno internazionale con una vocazione territoriale che sarà sviluppato con il patrocinio e la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, le direzioni dei Musei Nazionali e Civici, le Università che operano sul territorio, le Soprintendenze di Siena e dell’Umbria, i Comuni della Valdichiana senese e le associazioni impegnate nel settore della cultura. I contributi saranno legati sia alla figura dell’archeologo senese, sia alle ricerche e agli studi che hanno aggiornato il quadro dell’archeologia della Valdichiana senese, della Val d’Orcia e del distretto del Trasimeno.

ARTI VISIVE

Nella sezione delle arti visive fanno parte la fotografia, il cinema e l’arte pubblica, articolate in un percorso itinerante che coinvolgerà tutti e dieci i Comuni della Valdichiana Senese.

‘Arte Pubblica Valdichiana’ è il programma strutturale di arte pubblica e partecipata finalizzato alla realizzazione di dieci opere di arte pubblica (street art, installazioni, sculture) nei dieci Comuni dell’Unione, per produrre nuovo patrimonio artistico da lasciare come eredità sul territorio. Il tema assegnato agli artisti sarà la Pace.

Valdichiana On The Move, un percorso fotografico e documentaristico sugli elementi architettonico/monumentali, storico/artistici, antropologici, naturalistici e paesaggistici del Sentiero della Bonifica, lungo il Canale Maestro della Chiana. Un fotografo di fama internazionale firmerà un racconto fotografico realizzato in forma di installazioni esposte all’aperto. La mostra sarà inserita nel programma del prestigioso festival Cortona On The Move. Le opere saranno esposte in formati differenti anche in tutti i dieci Comuni.

La sezione Arti Visive procede con ‘Cinema in Movimento’, la rassegna cinematografica all’aperto che si terrà negli spazi pubblici dei dieci Comuni della Valdichiana Senese. La programmazione prevede proiezioni estive che arricchiranno le rassegne già esistenti grazie alle sale e alle organizzazioni presenti; nei Comuni che invece non hanno programmi di cinema all’aperto, arriveranno le proiezioni itineranti sul furgone gestito e curato da Spazio Alfieri – Firenze.

EVENTO SPECIALE

A tutti gli eventi che verranno organizzati e oltre a quelli sopracitati si aggiungerà un evento speciale per celebrare Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura, con il coinvolgimento di studenti e studentesse delle scuole pubbliche. Al mattino si prevedono momenti performativi e interventi istituzionali La giornata poi si concluderà con un concerto pop-rock e una sessione di djset.

PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA CULTURA

Presentazione di libri, o altre iniziative di promozione della lettura e/o della cultura, ideate e programmate dalle biblioteche comunali in tutte le dieci realtà.

LUOGHI DELLA CULTURA.

Nel periodo aprile-ottobre ogni Comune organizzerà giri di divulgazione culturale gratuiti, accompagnando cittadini e visitatori alla scoperta delle eccellenze culturali dei diversi Comuni della Valdichiana Senese. Ogni settimana, quindi, saranno disponibili dieci diversi percorsi culturali da poter scegliere, per un totale di 38 diversi giri culturali con guida gratuita.

COMUNICAZIONE. Oltre le normali attività di promozione e comunicazione verrà realizzato un podcast dal vivo per una comunicazione integrata che possa unire un format attuale con la produzione di materiali di documentazione e approfondimento del progetto Valdichiana 2025. Saranno realizzati in tutto 20 episodi audio-video nel formato del podcast dal vivo: 10 sui progetti speciali 2025 e 10 sugli eventi selezionati nei 10 Comuni. Il progetto sarà seguito all’ufficio comunicazione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese con il supporto di eventuali mediapartner.

CANTIERE CITTÀ – JUNIOR EDITION. Dal 21 al 23 marzo è in programma la tappa Valdichiana Senese del progetto Junior Edition di Cantiere Città, il percorso di accompagnamento della Fondazione Scuola Patrimonio del Ministero della Cultura, dedicato alle dieci finaliste a Capitale italiana della cultura 2026.

Fonte: Ufficio Stampa