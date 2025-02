Violenza di gruppo su una turista, tre uomini condannati

Tre persone sono state condannate per una violenza di gruppo su una turista, avvenuta in un ristorante a Impruneta. I fatti risalgono alla notte tra il 29 e il 30 luglio 2022. Il gip ha inflitto 5 anni e 8 mesi di reclusione a E.E.S., 3 anni e 10 mesi a K.P., accusati di violenza sessuale di gruppo e illecita diffusione di video sessualmente espliciti, mentre a 4 anni e 2 mesi è stato condannato A.D., per il solo reato di violenza sessuale.

Tutti sono stati assolti dal reato di lesioni. Sono cadute tutte le accuse per un quarto imputato che avrebbe assistito alla violenza di nascosto. Tutti e tre dovranno versare come risarcimento 65mila euro alla vittima, mentre dovranno dare 5mila euro al titolare del ristorante, costituitosi parte civile.

La turista, 35enne di origini canadesi, era da sola in Italia e aveva passato la serata a Impruneta con due uomini. La violenza sessuale sarebbe avvenuta quando la donna era in stato di ubriachezza, circostanza di cui i due aggressori avrebbero approfittato forzando la sua volontà. Avrebbero anche diffuso le immagini della violenza su WhatsApp. Un altro, dopo aver assistito agli abusi, avrebbe violentato la donna.

