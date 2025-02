Anziana morta in casa a Arezzo, per la figlia accusa di occultamento di cadavere

Per la sessantenne di Arezzo accusata di aver nascosto la morte della madre novantaduenne è arrivato l'avviso di chiusura delle indagini. La figlia avrebbe lasciato per mesi la madre nell'appartamento di via Montanara a Arezzo.

Stando al Corriere di Arezzo, il pm Julia Maggiore contesta alla sessantenne i reati di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell'Inps. Peraltro, dopo sei mesi dal ritrovamento, al momento resta senza sepoltura il corpo della novantaduenne. Attualmente nessuno ha provveduto, poiché la figlia non ha denaro e nessuno si è presentato in questi mesi per pagare le spese.

Il ritrovamento del corpo della donna da parte della polizia, a fine agosto 2024, fu possibile grazie alla padrona di casa che, non ricevendo più pagamenti, aveva chiamato gli agenti. La figlia era a Rimini, ma ora è contumace e neppure il suo avvocato sa dove si trovi.

