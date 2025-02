Bloccati in auto nel torrente, salvataggio con il gommone in provincia di Grosseto

Due persone, rimaste bloccate in auto nel torrente Gretano in provincia di Grosseto, sono state tratte in salvo dai soccorritori con l'utilizzo di un gommone da rafting. È successo tra Roccastrada e Civitella Paganico dove l'auto, nell'attraversare il corso d'acqua, ha perso aderenza con il terreno inclinandosi sul lato sinistro e bloccando i due occupanti all'interno dell'abitacolo.

Impossibilitati ad abbandonare la macchina a causa della corrente, i due hanno richiesto aiuto ai soccorsi intervenuti sul posto tra personale sanitario e vigili del fuoco. Questi ultimi, presenti con squadra ordinaria e personale fluviale, hanno provveduto tramite l'utilizzo di un gommone da rafting in dotazione a raggiungere il mezzo. Liberati i due occupanti non hanno riportato nessuna evidente conseguenza fisica, ma per gli accertamenti sono stati presi in carico dal personale medico presente sul posto.