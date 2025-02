Si è riunita la nuova Consulta delle donne di Vinci

Si è riunita ieri sera, martedì 25 marzo 2025, la nuova Consulta delle donne di Vinci, nella prima seduta per il mandato 2024-2029.

L’assemblea consultiva si è riunita nei locali della Biblioteca Leonardiana, a Vinci, alla presenza di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere del Comune di Vinci.

L’assemblea consultiva ha eletto il comitato di coordinamento, che sarà presieduto da Desdemona Balducci, e che è composto da Alberta Bartolesi, Consuelo Cerbioni (in rappresentanza di CNA Empolese Valdelsa), Germana Frusciante, Valentina Gasparini (in rappresentanza della Pro Loco di Vinci), Sara Giotti, Claudia Heimes, Sofia Ugolini.

“Abbiamo avuto una buona risposta dal mondo dell'associazionismo e dalle associazioni di categoria – tengono a sottolineare Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Mila Chini, assessora del Comune di Vinci con delega alle pari opportunità e alle politiche di genere – in modo che si inizi a intraprendere un percorso in grado di andare davvero verso una progettualità generale e globale delle pari opportunità. Siamo felici che diverse donne attive, in proprio, nelle associazioni del nostro territorio, o nel mondo imprenditoriale, abbiano aderito, mettendo a disposizione punti di vista, sensibilità e competenze.

È un momento iniziale di lavoro per fare di Vinci un laboratorio di idee e progetti che ci auguriamo possano, con il contributo di tutte e tutti, creare una città diversa, più moderna e inclusiva.

Chiaramente buon lavoro a tutte”.

Dopo la pubblicazione di un avviso da parte del Comune lo scorso 22 gennaio, con il quale venivano chiamate a raccolta le donne residenti a Vinci, le associazioni iscritte all’albo comunale e le organizzazioni di categoria presenti nel Circondario Empolese Valdelsa, nell’ultima settimana è stato ratificato l’elenco delle componenti l’assemblea consultiva.

L’amministrazione comunale ricorda che è sempre possibile aderire allassemblea della Consulta scaricando i moduli di adesione dal sito del Comune di Vinci (https://www.comune.vinci.fi.it/novita/consulta-donne-2025/) e inviando il tutto a consultadonne@comune.vinci.fi.it.

Questi i nomi delle componenti dell'assemblea consultiva: Irina Ersilia Aelenei, Laura Elena Aelenei, Manuela Aglietti, Cinzia Bagnoli, Antonella Balducci, Vania Balducci, Maria Elena Barletta, Silvia Bastiani, Luciana Bellucci, Alessandra Campagna, Maria Chiara Cerbioni, Alice Del Ministro, Giuliana Gherardini, Matilde Giraldi, Florida Hysaj, Maria Luisa Labate, Francesca Landi, Elisa Marradi, Bianca Masoni, Tamara Morelli, Suela Noka, Marta Pannini, Laura Pasquinucci, Simona Pasquinucci, Francesca Peruzzi, Maria Polizzotto, Laura Turini.

Sono già componenti di diritto della Consulta, le consigliere comunali della lista Insieme per Vinci (Cristina Bortolai, Mila Chini, Daniela Fioravanti, Sara Giotti, Veronica Marradi, Clarissa Pasquali) e della lista VinciAmo (Manuela Mussetti); la lista In Comune per Vinci, che non ha esponenti donne in consiglio comunale, è rappresentata da Mila Arfaioli.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa