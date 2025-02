Due stagiste universitarie dalla Francia a Vinci per un progetto scolastico

Nelle ultime due settimane di Febbraio due stagiste francesi dell'Università di Soissons, a nord-est di Parigi, hanno vissuto nelle nostre città, per scoprire i nostri metodi di insegnamento. Dopo aver contattato la Prof.ssa Alessandra Campagna, docente di Francese alla Scuola Secondaria di l ° di Sovigliana, tramite l'Attaché Baptiste Chauveau dell'Istituto Francese di Firenze con cui la stessa collabora tramite l’Associazione Fil Rouge, le studentesse hanno effettuato una lezione per ciascuna classe delle Scuole 'Medie', illustrando il Sistema Scolastico Francese, affiancando così anche le altre docenti della scuola, le Proff.sse Valentina Coppini e Luisa Caputo.

L’esperienza ha dato modo agli alunni, alle insegnanti ed alla comunità scolastica di interfacciarsi con delle francesi, che parlavano solo francese, poichè esse in Francia studiano per diventare maestre di Scuola dell’Infanzia e Primaria. Infatti, per il loro Progetto Erasmus, Maélys e Margot hanno effettuato un tirocinio di 12 ore nella Scuola Primaria 'Sibilla Aleramo', nelle classi 1C, 3D e 4D, con le Maestre Cristina Meoni, Francesca Santini, Marilena De Felice, Adele De Rosa e Germana Frusciante, dove hanno trovato un bel clima da parte delle colleghe e degli alunni, con cui hanno avuto l'occasione di confrontare il modo di lavorare rispetto alla Francia ed hanno fatto degli interventi per coinvolgere gli alunni.

Visto che l’Istituto Comprensivo, guidato dalla Dirigente Prof.ssa Tamara Blasi, comprende anche la Scuola dell’Infanzia, le francesi hanno visitato la scuola ‘La Barca a Vela’, dove hanno apprezzato la scuola ed i numerosi lavori dei bambini sull’Arte, rimanendo colpite sulla struttura e dall’organizzazione delle aule e dai bei lavori che vengono svolti in Italia, rispetto alla Francia. In tutte le scuole gli alunni ed i bambini, hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, soprattutto all’Infanzia, i bambini erano veramente estasiati. Durante il soggiorno le francesi hanno potuto visitare Sovigliana, Vinci, Empoli, S. Miniato, Firenze, Siena, Le Cinque Terre e sono state accompagnate dalla Prof.ssa Campagna anche a Montecatini Terme, Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta, per avere una conoscenza più ampia delle bellezze della nostra Regione.

Hanno apprezzato molto i bar della zona, apprezzando molto la colazione all’italiana ed hanno assaggiato i piatti tipici toscani nei ristoranti della zona. ‘E’ stata un’esperienza molto costruttiva ed oltre alla possibilità di parlare sempre francese ed al lavoro, si è creato uno stretto legame tra noi, poichè 15 gg sono davvero tanti e richiede tanto impegno, anche se ho cercato di conciliare famiglia e lavoro per dare il massimo per questo soggiorno toscano’.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate