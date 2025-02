Eccidio Padule, la superstite Vittoria Tognozzi è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Grande commozione questa mattina al Palazzo del Quirinale, dove Vittoria Tognozzi è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia, presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha visto protagonisti 31 cittadini e cittadine che si sono particolarmente distinti per atti di impegno civile.

Ad accompagnare Vittoria nel suo viaggio verso Roma, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e i ragazzi e le ragazze dell’associazione FucecchioèLibera. Insieme a loro sono partiti alla volta della Capitale anche Lisa Amidei, sindaca di Larciano, Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi, Alessio Tanganelli, assessore di Cerreto Guidi, Maria Grazia Baldi, vice sindaca di Ponte Buggianese, e Cristian Giovannelli, consigliere di Monsummano. Ad attendere la delegazione a Roma presente invece il senatore Dario Parrini.

Durante la cerimonia al Quirinale, il Presidente Mattarella ha detto a Tognozzi: "Sta facendo una cosa bellissima, bellissima", parole che l'hanno profondamente emozionata. Vittoria, sopravvissuta alla strage nascondendosi in un campo di grano, racconta da 30 anni la sua storia nelle scuole: "Ancora capita che il pensiero non mi faccia dormire la notte. Quando lo racconto ai bambini, si commuovono, anche perché a me viene da piangere". Ha iniziato nel 1994, dopo la scoperta dell'Armadio della Vergogna con i fascicoli sui crimini di guerra in Italia. Determinata a mantenere viva la memoria, ha ribadito: "Andrò avanti finché sarò viva".

Alla cerimonia era accompagnata dal bisnipote Marco e dalla famiglia, mentre fuori l'attendevano ragazzi e ragazze di Fucecchio con i sindaci della zona e il senatore Pd Dario Parrini.

“E’ stata una grande emozione poter accompagnare Vittoria durante questa giornata così speciale – commenta la sindaca Emma Donnini -. Il riconoscimento che le è stato conferito premia il suo impegno come testimone di una strage che nessuno di noi può dimenticare. La forza e il coraggio di Vittoria, che in tanti anni non ha mai smesso di raccontare la propria storia, rappresentano un esempio per tutti noi. E in questa giornata di grande commozione per tutti, siamo felici di esserle stati vicino”.

“Il riconoscimento a Vittoria è meritato e profondamente significativo – conclude il senatore Dario Parrini -. L'importanza della sua instancabile testimonianza a difesa della memoria storica ha un ineguagliabile valore civile".

L'intervista di gonews.it del 23 agosto 2024

