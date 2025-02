Fattoria di Sovigliana, saranno abbattuti i piani superiori

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha firmato un’ordinanza (sindacale, la n. 3 del 2025) per la messa in sicurezza della Fattoria di Sovigliana, l’edificio che si trova in Via Empolese, nell’omonima frazione.

Il provvedimento prevede l’abbattimento dei tre piani superiori dell’edificio e una serie di opere necessarie per la sua messa in sicurezza, nonché per l’incolumità degli immobili che confinano con l’area interessata.

“Nell'atto ho ordinato alla proprietà di procedere con la demolizione di buona parte dell'immobile per garantire le condizioni di sicurezza dell'area intorno al fabbricato - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Al contempo sto lavorando sulle osservazioni al Piano operativo comunale per trovare la soluzione urbanistica che possa permettere alla proprietà di investire nel recupero dell'immobile e nella realizzazione di un parcheggio pubblico, accessibile direttamente da via Empolese”.

L’abbattimento delle parti superiori dell’edificio, che avverrà nelle prossime settimane, prevede una prima fase di messa in sicurezza del rudere per garantire che le pareti che affacciano su Via Empolese non siano pericolanti e non costituiscano un pericolo per pedoni e vetture; quindi, la ditta incaricata provvederà alla demolizione graduale dal terzo piano in giù, riducendo al solo piano terra l’intera struttura.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa