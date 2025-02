Fi-Pi-Li, mozione di FI in provincia per il miglioramento delle uscite di Santa Croce e San Miniato

"Esiste il momento dello "scontro politico" ma anche quello "dell'incontro": incontriamoci allora nel Comune di San Miniato mettendo insieme in sinergia le competenze e le risorse economiche provinciali e regionali secondo la propria competenza giuridica, tecnica ed economica per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità dell'uscita a San Miniato della Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li". Così in una nota Forza Italia provincia di Pisa, tramite il consigliere provinciale Roberto Sbragia, annuncia la mozione che sarà portata in Consiglio provinciale.

"È superfluo ricordare in questa sede che l'Ente competente per la Strada di Grande Comunicazione è la Regione Toscana - questo è ben noto a tutti - in quanto ci viene ricordato costantemente dall'attuale Presidente della Regione Toscana quando propone l'introduzione del pedaggio sulla Superstrada per i bus turistici e i mezzi pesanti del settore della logistica che inevitabilmente colpirà il Comprensorio del Cuoio e il turismo di prossimità della nostra Provincia e non solo. Per questi motivi ho presentato – prosegue il consigliere Sbragia - in data 19 febbraio una mozione in Provincia di Pisa per richiedere all'Ente Provincia un impegno a valutare un miglioramento dello svincolo della Superstrada a San Miniato per impegnare il Presidente della Regione Toscana a compartecipare con l'Ente Provincia alla risoluzione delle problematiche di immissione nella viabilità dell'uscita di Santa Croce sull'Arno-Ponte a Egola. Auspico che tale mozione venga approvata nel prossimo Consiglio Provinciale del 28 febbraio con votazione unanime dei consiglieri provinciali in quanto solo mettendo insieme le risorse economiche della Provincia di Pisa e della Regione Toscana, che è l'Ente competente della Superstrada, si possa giungere ad una soluzione nell’interesse di tutta la cittadinanza amministrata. Mi auguro solamente che nella discussione del tema, così importante per la cittadinanza, la politica della maggioranza non sia quella di presentare una debole mozione parallela su quanto di costruttivo proposto da Forza Italia".

Notizie correlate