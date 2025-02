Fi-Pi-Li, è entrato in funzione l'autovelox super tecnologico tra Montelupo e Empoli

È entrato in funzione il nuovo autovelox sulla Fi-Pi-Li, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Dopo i lavori annunciati nel dicembre scorso dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'installazione del misuratore di velocità tra le due uscite, l'autovelox intelligente e ipertecnologico dotato di laser ToF è stato acceso ed ha già sollevato un commento in termini di sicurezza. È quello di Azione Ncc, associazione di rappresentanza dei noleggi con conducente: "La sicurezza stradale è un bene di tutti e chi come noi Ncc lavora ogni giorno al volante lo sa bene. Ma pensare di metterla in sicurezza mettendo un super autovelox suona un po’ come una beffa, considerando tutti i problemi che ha questa infrastruttura" (Qui il commento completo).

Data la tecnologia e il laser in dotazione, capace di seguire i mezzi, l'autovelox nel tratto empolese riuscirà a fare foto in alta risoluzione e al buio, a prendere i mezzi anche in corsia di sorpasso oppure nascosti da altri veicoli, sarà in grado di rilevare la velocità anche a distanza di metri.

Notizie correlate