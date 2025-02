Giorgio van Straten presenta La ribelle, la storia della partigiana e sindaca Nada Parri

Venerdì 28 febbraio alle 18 presso l’Associazione Culturale Il Ponte in via F. Ferrucci, 12, sarà presentato il nuovo libro di Giorgio van Straten dal titolo, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri.

LA STORIA:

L’empolese Nada Parri ha vent’anni, una bambina di due ed è sola. Il marito è partito volontario per la guerra in Africa. La sua famiglia è lontana e nella nuova città dove abita non conosce quasi nessuno.

Hermann di anni ne ha quasi quaranta, una famiglia in Germania, è sottufficiale della Wehrmacht e odia Hitler. Si incontrano per caso in un pomeriggio d’inverno a Marina di Carrara e si innamorano. Insieme decidono di fuggire, lei da una famiglia sbagliata, lui da un esercito che da alleato è diventato occupante e invasore.

Scappano sui monti e si uniscono ai partigiani. Rischieranno la vita, parteciperanno alla liberazione di Parma, convinti che il futuro sia dalla loro parte. Ma le cose andranno diversamente. Trent’anni dopo Nada Parri diventerà la prima Sindaca di Cerreto Guidi e in età ormai molto avanzata pubblicherà la sua autobiografia dopo aver frequentato un corso di scrittura proprio all’Associazione Culturale Il Ponte. A dialogare con l'autore sarà presente la ex sindaco Brenda Barnini.

L'AUTORE:

Giorgio van Straten dal 2015 al 2019 è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e attualmente è presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia. Ha pubblicato i romanzi Generazione (Garzanti 1987), Ritmi per il nostro ballo (Marsilio 1992), Il mio nome a memoria (Mondadori 2000, premio Viareggio), La verità non serve a niente (Mondadori 2008), Storia d’amore in tempo di guerra (Mondadori 2014), Una disperata vitalità (Harper Collins Italia 2022) e la raccolta di racconti Hai sbagliato foresta (Garzanti 1989). Per Laterza è autore di Storie di libri perduti (2016, tradotto in numerose lingue) e Invasione di campo. Quando la letteratura racconta la storia (2023).

Fonte: Ufficio stampa

