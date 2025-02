Gli Autogol in scena all'Excelsior di Empoli

Al Cinema Teatro Excelsior di Empoli arrivano gli Autogol. Il celebre trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro "Rollo" Trolli sarà in scena il 27 febbraio alle 21. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.

Gli Autogol sono diventati celebri per i loro video parodistici che trattano temi di attualità, eventi sportivi e personaggi famosi, con una comicità tagliente che ha raccolto milioni di visualizzazioni sui social media. La loro capacità di far ridere con ironia e satira ha fatto di loro una delle realtà comiche più popolari in Italia. Il loro successo non si limita al web: il gruppo ha portato la sua comicità anche sui palchi di teatri e eventi live, riscuotendo un grande successo tra il pubblico.

