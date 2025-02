Scontro tra auto e mezzo pesante a Certaldo, ci sono feriti

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 10.15, in via delle Regioni a Certaldo dove, per cause in corso di accertamento, un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con più ambulanze, l'elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco di Castelfiorentino e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. Da quanto si apprende tre persone, tra cui i conducenti dei mezzi, sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente. Tra queste un 56enne che è stato trasportato all'ospedale di Careggi.

Messo in sicurezza lo scenario, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario durante le operazioni. Inviata anche l'autogru dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze-Ovest che, al termine di soccorsi e rilievi, ha effettuato il posizionamento del pezzo pesante che era uscito parzialmente fuori dalla carreggiata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate