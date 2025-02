Keu sulla Sr429, realizzate le analisi: saranno predisposte le bonifiche

Alla struttura del Commissario Unico alle Bonifiche è stato attribuito dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 2023, su richiesta della Regione Toscana del dicembre 2021, il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti “LEROSE SRL”, nel Comune di Bucine (Ar) e nel Comune di Pontedera (Pi), nonché quello relativo al lotto V Empoli – Castelfiorentino Strada Regionale 429 nel Comune di Empoli.

Su tutti e tre i siti sono state realizzate le analisi di dettaglio, nonché predisposti i documenti e le progettazioni necessarie consentendo così di attivare le procedure operative di bonifica e/o messa in sicurezza.

“Desideriamo esprimere – è quanto dichiarano il presidente della Giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - un sincero e sentito ringraziamento al Generale Vadalà, al Tenente Colonnello Tarantino e a tutta la struttura del Commissario Unico per le Bonifiche per il lavoro attento e rapido che è stato svolto in questi mesi sui siti di competenza regionale in cui è stato utilizzato materiale riciclato contenente keu. Un ringraziamento che estendo a tutti gli uffici regionali e ad ARPAT che hanno collaborato fianco a fianco con la struttura speciale guidata dall’Arma dei Carabinieri per concretizzare le azioni di risanamento ambientale in corso”.

“Entriamo in una fase pienamente operativa – proseguono Giani e Monni – che ci consente di traguardare la realizzazione degli interventi di ripristino ambientale necessari per assicurare i più elevati livelli di tutela. La vicenda keu rappresenta senza dubbio una ferita dolorosa inferta dalla criminalità al territorio regionale, ma la reazione avuta da subito e in questi anni dimostra che in Toscana ci sono Istituzioni coese e forti anticorpi contro la criminalità. Siamo con rigore in prima linea per la tutela dell’ambiente”.

“La scelta lungimirante di richiedere al Governo nel dicembre 2021 – concludono Giani e Monni – il supporto della struttura del Commissario Vadalà è un passaggio che rivendichiamo con orgoglio, perché ci ha consentito di implementare grandi professionalità su un settore complesso come quello delle bonifiche e di accelerare al massimo per dare le risposte che i cittadini ci chiedevano”.

Così il Commissario Generale Vadalà: “Lo avevamo detto ad inizio del mandato commissariale che il lavoro sarebbe proseguito veloce sul solco già tracciato dalla Regione Toscana, con la quale operiamo a strettissimo contatto sin dal primo giorno. Da subito (novembre 2023) abbiamo applicato la nostra metodologia (già sviluppata nel corso di questi anni dal 2017 sui siti delle procedure di infrazione) ovvero: sopralluogo sui siti, riunioni con i tecnici e le autorità territoriali, studio dei fascicoli ambientali, redazione dei dossier amministrativi, finanziari, operativi e giudiziari, sviluppo laddove necessità di caratterizzazione delle matrici ambientali e di progettazione degli interventi di messa in sicurezza ed infine bonifica, di comune accordo con le Arpa localmente competenti. Questo anno trascorso (2024) ci ha visto effettuare le caratterizzazioni dei siti, studiare l’andamento del rifiuto KEU (anche a livello sperimentale) e capire quali potessero essere le vie più veloci e di maggior efficienza per snellire e realizzare le operazioni di risanamento dei territori. Ora passeremo alla fase operativa di bonifica, che crediamo possa concludersi entro la fine del 2025, così da restituire i territori risanati ai cittadini e a chi ne aveva la gestione”.

Conclude il Commissario: “Un risultato ottenuto grazie agli sforzi congiunti, come è nostra consuetudine fare, con i soggetti sui territori: Arpa, Tecnici privati e pubblici, proprietà privata in questo caso e sempre in sinergia con la Regione. Ringrazio quindi il Presidente Giani e l’Assessore Monni per l’aiuto ed apporto datoci in questo anno. Ora passiamo, insieme, in direzione della via finale così da concludere questa nostra azione sinergica per la tutela dell’ambiente entro il primo semestre del 2026”.

