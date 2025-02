Lavori a Montespertoli, marciapiede e nuove aree fitness in via Montelupo. In corso una nuova rotonda

In via Montelupo avanzano i lavori di riqualificazione, nell'ambito del progetto volto a migliorare la fruibilità pedonale della strada, la circolazione dei veicoli e la qualità dell’ambiente urbano.

È stato completato il nuovo marciapiede lungo la via: con una larghezza di circa 150 cm, il marciapiede si estende fino all'incrocio con Largo Enrico Fermi. Questo percorso pedonale, realizzato con pavimentazione autobloccante, garantisce una maggiore sicurezza per i pedoni che percorrono la strada per camminare o correre. Lungo il percorso, peraltro, sono state installate anche tre isole fitness attrezzate, parte integrante del progetto "Montespertoli palestra all'aperto", pensato per incentivare l'attività fisica all'aria aperta e promuovere uno stile di vita sano tra i cittadini. Su tutto il tratto, infine, è prevista adeguata illuminazione pubblica.

"Si tratta di un progetto a tutto tondo: riqualificazione dello spazio urbano, più sicurezza per pedoni e utenza fragile, investimento sull’attività fisica. Siamo soddisfatti di come sta venendo questo lavoro, che era atteso dalla cittadinanza e che ricuce una parte del tessuto urbano che diventerà centrale per via delle adiacenti strutture del Polo della Salute e del Polo per l’infanzia 0-6. Si tratta di un’opera che contribuirà a cambiare il volto di Montespertoli" commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

Attualmente, i lavori proseguono con la realizzazione della nuova rotonda all'innesto tra via Montelupo e via dello Schiavone. Questo intervento mira a migliorare la viabilità in accesso al futuro Polo per l'infanzia 0-6 e al Polo della salute (entrambi in via di completamento). Si prevede che la costruzione della rotonda richiederà circa un mese di lavorazioni, condizioni meteorologiche permettendo. Una volta completata, i lavori si concentreranno sulla realizzazione della strada di collegamento che condurrà direttamente alla valle del Turbone e a via Suor Niccolina Anselmi. Questo nuovo asse viario faciliterà l'accesso alle strutture educative e contribuirà a creare un'area integrata e funzionale per le famiglie di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli