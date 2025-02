Lineapelle, Mazzeo: "A fianco delle imprese conciarie"

“Il distretto della pelle del Valdarno rappresenta un patrimonio unico per la nostra regione. Siamo qui oggi per ribadire il nostro sostegno alle imprese e ai lavoratori di un settore strategico per l’economia toscana”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, che ha partecipato a Lineapelle, la più importante rassegna internazionale della pelle e degli accessori che si tiene in questi giorni a Fiera Milano a Rho.

“Il futuro del nostro territorio passa anche da iniziative come questa – ha affermato Mazzeo - . Le nostre imprese hanno la capacità di guardare al futuro con speranza e ottimismo, ma devono fare i conti con la preoccupazione di chi vede aumentare i costi dell’energia e di chi vorrebbe condizioni di lavoro più adeguate per poter competere a livello internazionale. Viviamo in un tempo in cui il contesto geopolitico mette tutti in grande difficoltà e l’Europa è schiacciata tra le pressioni economiche si Stati Uniti e Cina e le conseguenze dei conflitti in corso. La nostra richiesta all’Europa è quindi di essere più forte. C’è bisogno di pace come condizione per costruire nuove opportunità”. Il presidente ha poi ribadito l’impegno della Regione per coniugare sviluppo economico e sostenibilità: “E’ nostra intenzione mettere in campo investimenti pubblici per la tutela ambientale, che deve procedere di pari passo allo sviluppo economico”, ha affermato.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa