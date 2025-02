Cna Storie con Margherita Alesso, titolare di 'Manipura estetica'

Ritorna la rubrica CNA Storie Radio Lady, l'appuntamento settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 26 febbraio, è stata ospite Margherita Alesso, titolare della azienda 'Manipura estetica' insieme a Valentina Cantini di Cna Empolese Valdelsa.

Dal 2020 la giovane titolare ha aperto il negozio in centro a Fucecchio, peraltro con coraggio portato avanti nel periodo della pandemia. Margherita Alesso non è nata come estetista: "Mi sono diplomata nel 2009 in ragioneria e ho collaborato con aziende del territorio come responsabile amministrativa". L'estetica però è sempre stata la sua passione: "Sono autodidatta, ho fatto sacrifici, poi ho deciso di fare una scuola per dare concretezza alla mia passione".

Mani, ma non solo, anche trattamenti viso e corpo: "Lavoriamo molto bene anche in vista della stagionalità su quest'ambito, abbiamo tanti progetti per potenziare i risultati ottenuti, vogliamo inserire nuove tecnologie".

Qui l'intervista completa: