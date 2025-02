Montelupo Fiorentino aderisce alla 'Partita Applaudita'

Il Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino ha approvato all’unanimità la mozione, proposta da Gian Marco Verdiani e Martina Meoli del Gruppo Consiliare “Noi, Montelupo”, di adesione alla Giornata Regionale “La Partita Applaudita”: un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – LND Toscana e dall’Associazione Calcio Fair Play Toscana.

Il progetto, patrocinato da ANCI Toscana e con il sostegno richiesto alla Regione Toscana e al CONI, si propone di diffondere i valori sani dello sport giovanile e di sensibilizzare famiglie e appassionati al fair play sugli spalti.

A Montelupo la partita applaudita si terrà sabato 1 marzo alle ore 15.00 presso il campo sportivo Bandani, via Landini e vedrà giocare il Montelupo contro il Monteriggioni, under 14

Il progetto prende spunto dalla lettera aperta “Cari genitori…”, che invita le famiglie a una partecipazione consapevole e responsabile alle attività sportive dei giovani atleti.

Un impegno per il futuro dello sport giovanile

Con l’adesione a questa iniziativa, il Comune di Montelupo Fiorentino ribadisce l’importanza dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva, in linea con l’articolo 33 della Costituzione Italiana, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.

“In un mondo ideale, non ci dovrebbe essere bisogno della Partita Applaudita: dovrebbe essere naturale che un ragazzo pratichi sport per divertirsi, stare con gli amici e crescere in un ambiente sano. Purtroppo non è così. Questa iniziativa rappresenta un primo passo per avviare un cambiamento culturale e contrastare i comportamenti scorretti che, troppo spesso, vengono adottati dai genitori. L’associazione Fair Play è nata proprio a Montelupo durante il precedente mandato, e per noi è motivo di orgoglio sostenerla, affinché i giovani possano vivere lo sport in modo sano e le famiglie siano guidate verso un agonismo equilibrato.

Molte delle problematiche attuali derivano da un sistema sportivo che privilegia la prestazione rispetto alla funzione educativa dello sport, fin da piccoli. Si tratta di una sfida che deve coinvolgere società sportive, famiglie e istituzioni pubbliche”.

Coinvolgimento delle società sportive e delle scuole

L’amministrazione comunale si impegna a coinvolgere attivamente le società sportive calcistiche locali, invitandole a partecipare pienamente all’iniziativa, e a promuovere momenti di approfondimento nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al ruolo dello sport nella formazione alla cittadinanza attiva.

“L'evento del 1-2 Marzo è un atto di straordinaria sensibilità verso il delicato argomento del Fair Play nel mondo del calcio giovanile.

La giornata regionale della partita Applaudita è un evento che, senza presunzione, definirei eccezionale per l'ampia partecipazione e soprattutto per la presenza di tutte le componenti che hanno a che fare con l'attività calcistica dei ragazzi e che hanno a cuore le tematiche legate al Fair play.

L'obiettivo vero e proprio va al di là di quella che a tutti gli effetti è un’estremizzazione, nessuno di noi vuole "silenziare" per sempre i campi sportivi, ma in quest'ottica si rivela uno strumento di educazione al tifo corretto, ad un tifo pro e non contro, al rispetto di avversari e arbitri, un atto concreto che richiama al modo giusto di "stare alla rete". Per questo l'evento regionale del 1-2 marzo promosso congiuntamente dalla nostra associazione, Lega Dilettanti Toscana dal Settore Giovanile Scolastico, da Anci e patrocinata da Regione Toscana e Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con la collaborazione di Aia e Aiac, che riguarderà la categoria Under 14, sarà un segnale straordinario che la tutta Toscana invierà a tutto il mondo del calcio giovanile.

Il contributo delle amministrazioni pubbliche coinvolte in prima persona in questo progetto è essenziale e determinante proprio ai dell’affermazione dei principi di educazione, socialità, inclusione e sana competizione. Permettetemi una nota di orgoglio, da montelupino, derivante dal fatto che la nostra amministrazione abbia aderito con grande entusiasmo e con la condivisione di tutte le forze politiche e della società Usc Montelupo , a questo progetto”, afferma Andrea Vaglini, vice presidente dell’associazione Fair Play.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

