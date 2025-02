Empoli piange la morte del ragionier Aldo Lolli

Lutto nell’Empolese Valdelsa, questa mattina è venuto a mancare all'età di 82 anni, il ragioniere Aldo Lolli , una figura molto conosciuta e rispettata in città. Aldo Lolli aveva uno studio da ragioniere ad Empoli con il quale aveva da poco festeggiato i 50 anni di attività.

"Il suo mondo era il lavoro - racconta il figlio, l'Avvocato Andrea Lolli - oltre al lavoro la sua più grande passione era l'Empoli Calcio. Era stato per molti anni consigliere dell'Empoli e recentemente era diventato membro del collegio sindacale sempre dell'Empoli Calcio, era un grande tifoso."

Oltre all'amore per il calcio e all'impegno per il lavoro, Aldo Lolli era un padre di famiglia.

"Per me era più che un genitore - afferma Andrea Lolli - era il mio migliore amico. Il nostro e il mio punto di riferimento. In famiglia sono l'unico maschio, avevamo un rapporto particolare, insieme condividevamo la passione per il calcio… più che un padre era ancor prima un amico. Una persona che racchiudeva tante figure insieme, una persona che andava al di là del genitore."

Ci lascia oggi una figura importante del panorama cittadino e calcistico, amato da colleghi, amici e dai suoi 4 figli e 4 nipotini.

I funerali avranno luogo giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 14.30 Alla Chiesa di via di Ponzano

