Navico, Montespertoli di Tutti: "Due mozioni per difendere i lavoratori. Maggioranza dica si"

Il gruppo consiliare Montespertoli di Tutti annuncia il proprio voto favorevole alla mozione presentata dal gruppo di maggioranza Vivo Montespertoli e auspica che i consiglieri di maggioranza facciano altrettanto con la mozione proposta dalla minoranza, senza modifiche che ne stravolgano il senso. Questo rappresenterebbe un gesto concreto di unità e responsabilità nei confronti di chi sta vivendo un momento di grande difficoltà.

Entrambe le mozioni condividono un obiettivo imprescindibile: difendere i lavoratori della Navico RBU Italia Srl, colpiti dalla dolorosa decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Montagnana e delocalizzare la produzione in Messico. Tuttavia, ciascuna mozione porta con sé un approccio complementare che può contribuire a dare un sostegno più ampio ed efficace ai lavoratori e alle loro famiglie.

Mozione del gruppo di maggioranza (Vivo Montespertoli): Esprime solidarietà ai lavoratori e condanna la decisione di delocalizzazione. Chiede l'intervento della Regione Toscana e del Governo per contrastare la chiusura e la perdita di posti di lavoro. Invita l’azienda a riaprire il dialogo con istituzioni e sindacati per trovare soluzioni alternative. Propone misure di sostegno economico per i lavoratori coinvolti, come agevolazioni fiscali locali e supporto alla ricollocazione professionale.

Mozione del gruppo di minoranza (Montespertoli di Tutti): Istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale destinato a sostenere i lavoratori residenti nel Comune che perdono il proprio impiego. Questo fondo deve essere alimentato utilizzando gli utili derivanti dalle società partecipate dal Comune (nel 2024 sono stati incassati circa 130.000€), nel rispetto dei vincoli normativi e contabili vigenti. L'accesso al fondo sarà regolato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), al fine di garantire che le risorse siano destinate prioritariamente a coloro che si trovano in condizioni economiche più svantaggiate. Contributi straordinari: erogazione di contributi economici una tantum ai lavoratori licenziati, al fine di supportarli nelle spese immediate e urgenti. Agevolazioni fiscali locali: concessione di riduzioni o esenzioni temporanee su tributi comunali, come la tassa sui rifiuti o l'IMU, per alleviare il carico fiscale delle famiglie dei lavoratori coinvolti. Sostegno alla formazione e riqualificazione professionale: in collaborazione con enti di formazione locali, promozione di corsi gratuiti o a costo ridotto per favorire la riqualificazione professionale e facilitare il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Montespertoli di Tutti ritiene che entrambe le mozioni contengano elementi essenziali e complementari per affrontare questa emergenza occupazionale. Per questo motivo, invita l’intero Consiglio Comunale ad approvarle entrambe, dando così un segnale forte di vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie. L'unità delle forze politiche locali in un momento così delicato sarebbe un messaggio potente di solidarietà e responsabilità collettiva.

Montespertoli di Tutti

Gruppo Consiliare

Notizie correlate