Navico RBU, il PD: "Inaccettabile licenziamenti. Solidarietà ai lavoratori"

Il Partito democratico Empolese Valdelsa esprime solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Navico Rbu Italia Srl, colpiti dalla decisione inaccettabile del fondo svedese proprietario della Navico di chiudere il sito produttivo di Montagnana e delocalizzare la produzione in Messico.

«È una situazione inaccettabile- dichiara Giacomo Cucini, responsabile lavoro della federazione empolese-. Ventisette persone e le loro famiglie, da un giorno all’altro, sono state abbandonate dall’azienda e a nulla è valso l’impegno messo dalla Regione Toscana per trovare una soluzione, l’azienda infatti al tavolo di crisi non ha recepito nessuna proposta, né quelle istituzionali per favorire una reindustrializzazione del sito, né il riconoscimento di ammortizzatori sociali, né le misure di formazione o per il reinserimento dei lavoratori».

La Navico è un’azienda con oltre 40 anni di storia, eccellenza nella produzione di apparecchiature elettroniche, ha annunciato nel 2024 la volontà di delocalizzare la produzione e la chiusura dello stabilimento di Montespertoli. Da allora istituzioni e sindacati si sono impegnati per salvaguardare l’occupazione, ma l’azienda ha chiuso al dialogo, lasciando decine di famiglie nell’incertezza.

«Le delocalizzazioni sono sempre più frequenti-aggiunge Jacopo Mazzantini, segretario delle Federazione Pd Empolese Valdelsa- e anche nella nostra regione e creano impoverimento economico e soprattutto disastri per le vite dei lavoratori. Non si può accettare che un’azienda possa licenziare decine di persone senza neppure sedersi al tavolo delle trattative. Il Governo deve attuare misure per impedire tutto questo.La Regione e il Comune di Montespertoli sono impegnati per salvaguardare i lavoratori e le lavoratrici. Il Pd è al loro fianco e va in questa direzione anche l’iniziativa organizzata per sabato 1° marzo alla quale prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani e il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi».

“A fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Navico RBU”, incontro promosso dal centrosinistra di Montespertoli (la lista Vivo Montespertoli che rappresenta Partito Democratico, Uniti a Sinistra, Azione), si terrà alle 18 presso la Sala Topical della Casa del Popolo, in Largo Gino Mazzoni a Montespertoli, e vedrà la partecipazione anche del senatore Dario Parrini e del sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. Insieme a loro interverranno anche i lavoratori di Navico RBU e la FIOM CGIL.