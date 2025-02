Raddoppio Empoli-Granaiolo, due giorni di appuntamenti con RFI per i residenti

COME FUNZIONANO GLI INCONTRI - Due le date individuate: mercoledì 12 marzo alla Casa del Popolo di Fontanella (via Senese Romana, 452) e mercoledì 2 aprile 2025 al Circolo Ricreativo Culturale Arci di Brusciana (via Senese Romana, 132). Gli appuntamenti si svolgeranno nella fascia oraria 15-19 alla presenza dei tecnici di RFI e avranno una durata massima di 20 minuti. Attenzione: per l'appuntamento del 12 marzo è obbligatorio prenotarsi al seguente link https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/opere-strategiche/raddoppio-e-elettrificazione-ferrovia-empoli---siena.html nella sezione 'Incontri pubblici'.