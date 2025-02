Torna a respirare liberamente grazie alla Terapia del Sale Aerosal, l’unico Dispositivo Medico che racchiude i benefici del mare in una stanza.

Il sale medicale respirato a secco all’interno di un ambiente confinato purifica le vie respiratorie, rimuove batteri e impurità e permette di riacquistare il proprio benessere respiratorio.

I benefici del Sale sono noti fin dalle origini dei tempi, una volta inalato va ad agire a livello dell’apparato respiratorio favorendo il benessere del paziente in quanto il sale con le sue proprietà osmotiche agisce sul muco e sulle mucose irritate.

Il Metodo Aerosal è la soluzione perfetta per migliorare disturbi quali:

✅ Allergie stagionali e Riniti: l’haloterapia può aiutare contribuendo alla riduzione dell’infiammazione delle vie respiratorie.

✅ Sinusiti e Congestione nasale: L’haloterapia aiuta nel ripristino migliora i sintomi della sinusite tramite l’eliminazione dei blocchi contribuendo alla riduzione dei seni paranasali e alla loro purificazione.

✅ Asma: l’haloterapia è un trattamento estremamente benefico per i pazienti con asma, grazie alla capacità degli aerosol salini.

✅ Bronchite: spesso, un semplice raffreddore può essere seguito da bronchite, che può durare fino a qualche settimana. La bronchite cronica è comune tra i fumatori. Nel caso della bronchite, l’haloterapia porta ad una migliore funzione dei polmoni riducendo pertanto la tosse.

✅ Ipertrofia delle adenoidi: l'Haloterapia funziona nelle adenoidi ipertrofiche? Sì, uno studio clinico randomizzato in doppio cieco del 2012 dal Prof. Matteo Gelardi ha dimostrato un’efficacia terapeutica in questa patologia nei bambini nella prima fascia d’infanzia. L’indice di gradimento dei bambini verso questa terapia inalatoria è elevato, poiché non si accorgono di fare una terapia mentre respirano l’aria del mare nella grotta di sale.

L' Haloterapia è una tecnica antichissima e totalmente naturale che prevede un trattamento di 30 minuti all'interno della Grotta di Sale dove si sta comodamente seduti e i bambini posso giocare come in spiaggia, è una terapia che non ci si accorge di fare!

Ecco come, con il Metodo Aerosal, puoi aiutare tu e il tuo bambino/a a respirare meglio, prevenendo infezioni e rafforzando le sue difese, senza farmaci, in modo sicuro e scientificamente validato:

✅ Libera naso e vie respiratorie grazie all’azione naturale del sale medicale.

✅ Riduce le infiammazioni e aiuta a prevenire infezioni ricorrenti.

✅ Sollievo immediato e benessere crescente dopo ogni seduta.

✅ Un’esperienza divertente e rilassante: i bambini giocano in un ambiente sicuro e stimolante, mentre respirano microparticelle di sale.

