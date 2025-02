Ruba portafogli a un negoziante, arrestato 23enne a Empoli

Un 23enne è stato arrestato a Empoli per un furto in un esercizio commerciale. I carabinieri sonbo intervenuti in un piccolo market della città, il titolare aveva chiamato il 112 dopo aver subito il furto del portafogli. L'uomo era convinto che il ladro fosse ancora nel negozio.

I militari sono subito giunti sul posto e, fermato e perquisito il 23enne, lo hanno trovato in possesso della refurtiva, prontamente restituita al negoziante.

Sempre il giovane, peraltro, è stato anche riconosciuto quale complice di una rapina consumata alcuni giorni prima in un noto negozio di abbigliamento di Empoli, per cui era stato tratto in arresto un altro uomo. Nel corso della perquisizione è stata trovata anche una modica quantità di droga e, per questo, il 23enne è stato anche segnalato alla Prefettura di Firenze quale assuntore di stupefacenti.

Il soggetto, di origini slovacche, si trova ora in carcere a Sollicciano.