Salute mentale e benessere emotivo, alla Cooperativa Colori nuovo sportello psicologico

La Cooperativa Colori da più di 5 anni gestisce uno sportello sociale che ha rappresentato una vera e propria innovazione nella risposta ai bisogni delle famiglie in materia di cura alle persone fragili presso la propria abitazione. Lo sportello sociale è in grado di offrire servizi infermieristici, fisioterapici, di assistenza alla persona (OSS), servizi educativi e di animazione, che in base al bisogno della famiglia vengono erogati a domicilio. Questo ha permesso di dare una risposta a tante necessità che sono spesso frequenti per le persone con disabilità o con non autosufficienza parziale.

Lo sportello ha oggi una media di 100 richieste al mese fra bagni assistiti, sedute di fisioterapia, assistenza a domicilio per medicazioni, riabilitazione e mantenimento funzionale; oppure spesa a casa, preparazione pasti e compagnia per incrementare la qualità della vita e sconfiggere la solitudine.

Da oggi nasce un nuovo servizio dello sportello, quello psicologico, nato anche dall’ascolto di nuovi bisogni dell’utenza. Saranno disponibili sia una psicologa che una psicoterapeuta che offriranno consulenze a chiunque faccia richiesta allo sportello a prezzi agevolati. Le sedute saranno svolte a Empoli nella stessa sede dello sportello sociale.

La salute mentale, il benessere emotivo e le difficoltà relazionali sono problematiche oggi sempre più frequenti, una crescente esigenza della nostra comunità. Non sempre per i cittadini è facile accedere anche per i costi che questo necessita, la possibilità di avere un servizio a prezzi ridotti rappresenta un’opportunità importante per tutti i cittadini che si trovano ad avere delle difficoltà e delle esigenze di cura della salute mentale.

Per accedere al servizio si fa come per tutti gli altri dello sportello sociale, ovvero presentandosi alla sede dello sportello in Via Barzino 1 – Empoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, telefonando al 0571 982240 o facendo richiesta via mail a sportello@coopcolori.it

Fonte: Cooperativa Colori

