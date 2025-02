A Castelfiorentino 'Lo Sbaracco', due weekend di sconti e mercato

Un doppio fine settimana all’insegna dello shopping di qualità, ma a prezzi di saldo “extra”. A partire da venerdì 28 febbraio inizia infatti “Lo Sbaracco”, che vedrà i commercianti del centro storico vestire i panni dei venditori ambulanti grazie all’allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, sui quali saranno disposti centinaia di prodotti di marca e di qualità a prezzi davvero convenienti: capi di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti per l’igiene personale, profumi, ecc… In pratica, un lungo bazar all’aperto dove si potrà rovistare liberamente alla ricerca della grande occasione.

Promosso dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti, lo “Sbaracco” si svolgerà nelle principali vie e piazze del centro, in base al seguente calendario: venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, venerdì 7 e sabato 8 marzo, con orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00.

“Un appuntamento – ha sottolineato il Vicesindaco con delega al Commercio, Fabio Tinti – che è ormai divenuto un format collaudato, anche perché offre un’ulteriore opportunità di fare acquisti rendendo meno impegnativa la visione degli articoli che vengono offerti direttamente sui banchi a prezzi di saldo”. Ringrazio pertanto l’associazione del CCN “Tre Piazze” per aver rinnovato anche quest’anno il suo impegno a organizzare questa iniziativa."



Fonte: Comune di Castelfiorentino

Notizie correlate