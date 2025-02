Spaccio e minacce, denunce a Firenze

La polizia di Firenze ha effettuato specifici controlli nelle principali piazze del centro, nei pressi delle stazioni ferroviarie e all’interno dei principali luoghi di aggregazione, come il Parco delle Cascine, i Giardini della Fortezza da Basso e il Parco di San Donato.

All’esito del servizio, personale della Squadra Mobile di Firenze, nello specifico, ha identificato 206 soggetti, arrestato un giovane di origini bulgare per tentato furto aggravato e denunciato tre uomini di origini tunisine, uno dei quali per spaccio e tre per minacce gravi.

