Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana, incontro PD anche a Empoli

Una serie di incontri per raccontare obiettivi ed opportunità del nuovo Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana. Prosegue su tutto il territorio regionale l’iniziativa del Pd Toscana per far conoscere ancora di più i contenuti della norma votata dal Consiglio regionale in materia di turismo e valorizzarla attraverso eventi aperti alla cittadinanza che vedono la partecipazione dell’assessore al Turismo Leonardo Marras ed il presidente della commissione Sviluppo economico e rurale Gianni Anselmi, insieme ad amministratori locali e regionali.

L'intento di queste iniziative locali, che vedono il Partito Democratico regionale come regista di questi incontri assieme alle singole realtà territoriali e comunali del Pd, mira altresì a coinvolgere nei vari territori toscani in cui si svolgono le iniziative non soltanto gli iscritti al partito, ma anche gli operatori e le categorie economiche che sono coinvolte in particolare nei settori del turismo, interessate a conoscere la nuova norma che disciplina l’Overtourism.

Il prossimo appuntamento è in programma ad Empoli domani, 27 febbraio, alle ore 17:30 presso la Federazione del Pd Empolese Valdelsa (via Mario Fabiani, 64).