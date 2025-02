Tnt Empoli, bronzo per Daria Mihaela Mare

Manifestazione di primaria importanza per cinque nuotatrici del T.N.T. Empoli al campionato regionale invernale sezione femminile di Categoria. La rassegna si terrà dal 28 febbraio al 2 marzo alla piscina comunale in vasca corta 'Massimo Rosi' - La Bastia presso il Centro Federale Livorno. Le biancazzurre disputeranno 21 gare individuali e tre staffette. Sono iscritte a uno degli appuntamenti clou della stagione 30 società toscane, rappresentate da 475 atlete. La Virtus Buonconvento vanta il gruppo più ampio con 61 tesserate. Quindi, dal 7 al 9 marzo nello stesso impianto sportivo livornese, otto loro compagni di squadra saranno impegnati nel campionato regionale invernale sezione maschile dove sosterranno 44 gare individuali e tre staffette. Frattanto, a Calenzano nel 40° Tofeo della Liberazione, tutti i portacolori delle due compagini Esordienti 'A' e 'B' del T.N.T. Empoli hanno fornito prove soddisfacenti. Daria Mihaela Mare, tra gli Esordienti 'A', si è assicurata la medaglia di bronzo nei 200 misti, unita al quinto posto colto sui 50 rana. A sua volta, Caterina Fabiani è giunta quarta nei 50 farfalla e quinta sui 200 misti. Buone prestazioni sono poi state realizzate da Diego Croccia nei 50 stile e sui 50 dorso. Negli Esordienti 'B' nota di merito per Leonardo Faggioli e Teresa Vivaldi che hanno migliorato i propri record personali. In questa categoria la formazione empolese ha pure festeggiato il debutto agonistico di Cristophe Vitale. La kermesse di Calenzano è stata preziosa per ciascun partecipante in vista del tradizionale 'Trofeo Europa' organizzato dalla società biancazzurra domenica 9 marzo alla piscina in via delle Olimpiadi.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate