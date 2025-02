Turismo, la posizione di ViviAmo Capraia e Limite

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione turistica, ci troviamo costretti a ribadire ancora una volta il totale immobilismo dell’amministrazione comunale nel settore del turismo. Nonostante le speranze e le promesse ricevute, dobbiamo constatare che le nostre proposte e mozioni approvate in consiglio comunale restano inattuate. Già a settembre, avevamo ottenuto l’approvazione della nostra mozione per l’integrazione delle aziende turistiche in un unico QR Code del Comune, strumento utile per promuovere le strutture del territorio. Dopo sei mesi e ripetuti solleciti, nulla di incisivo è stato fatto. A questo punto ci chiediamo se l’Assessore al Turismo sia consapevole che tra un mese inizierà la stagione turistica. La gestione degli eventi e delle risorse economiche destinate al turismo lascia altrettanto perplessi. L’interrogazione sui costi del presepe animato, la cui discussione in consiglio è stata rinviata di quattro mesi, ha rivelato numeri deludenti: 4.000 visitatori non chiaramente quantificati e incassi limitati a qualche caffè.I commercianti del territorio non hanno percepito alcun beneficio dall’evento e nessun pacchetto turistico è stato organizzato coinvolgendo le aziende locali. A tutto ciò si aggiunge la crisi della ristorazione locale, con circoli e ristoranti in difficoltà a causa della cronica mancanza di personale che vanno avanti grazie a volontari o a sforzi dei ristoratori.Nel frattempo, l’Assessore al Turismo, nonostante le promesse fatte in consiglio comunale a gennaio, non ha ancora incontrato le aziende turistiche per programmare la prossima stagione.Coinvolgere le aziende turistiche e ascoltare le loro idee ed esperienze potrebbe essere il primo passo per offrire al nostro territorio una reale opportunità di crescita. La rete delle imprese Calì si era già resa disponibile in passato, fornendo assistenza e suggerimenti per diversi progetti, che però sono stati poi realizzati in modo completamente diverso, come La via dei presepi, Il presepe in canoa,L’albero di Capraia e La Consulta delle associazioni. Dire no a prescindere alle proposte dell'opposizione, è simile ad un vecchio modo di fare politica più che a rispondere ai bisogni della gente, in un piccolo comune con pochi dipendenti che non riescono a dare risposte ai tanti problemi della gente, neanche richiedere aiuto e coinvolgere vi appartiene. Il Dup si augura un comune Collaborativo e collaborante che fino ad ora non abbiamo visto. Come sempre siamo pronti in maniera costruttiva ad essere coinvolti e a dare il nostro contributo come lista e come cittadini.

Lista civica ViviAMO Capraia e Limite

