Un evento su Dante alla Chiesa della Misericordia

Sabato primo marzo 2025, alle ore 21, nella Chiesa della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, si terrà l'evento, a ingresso libero, "Dante Alighieri. Genio e Innovazione. Letture e musiche", realizzato in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana, per la Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, con il Patrocinio del Comune e in collaborazione con l'Associazione per Crescere Insieme, curato dalla storica dell'arte Giovanna M. Carli.

Si tratta di una lettura drammatizzata di vari canti della Divina Commedia di Dante Alighieri, con esecuzione di musiche a commento e integrazione dell'interpretazione vocale, preceduta dalla prolusione del professor Roberto Cacciatori.

Questo progetto, nelle intenzioni della curatrice, si propone di analizzare il contributo di Dante Alighieri in ambiti fondamentali quali la linguistica e la politica.

"760 anni dalla nascita di Dante Alighieri - commenta Giovanna M. Carli - e la sua opera Divina non è mai stata così attuale". "In un’epoca segnata da incertezze e divisioni, - continua Marco Poli, Governatore della Misericordia - l’opera di Dante si rivela specchio delle fragilità umane, ma anche della loro straordinaria capacità di resistere, trovare risposte e credere nei valori della cultura".

Musiche: Marco Papeschi, violino; Andrea Pennati, chitarra.

Letture a cura di: Ismaele Mecocci, Sara Rossi, Yuki Parigi (Liceo Classico Alberti-Dante, Firenze).

Giovanni Casini, Zeno Francioni, Azzurra Lagrimino, Costanza Lepri, Margherita Manolio, Giacomo Sabatini, Morgana Vignoli, Aurora Viviani (coordinati dalla professoressa Sandra Ancilotti e dalla drammaturga e attrice Tiziana Giuliani).

