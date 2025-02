A Castelfiorentino apre la RSA 'Mario Cappelli'

Adesso c’è la data ufficiale. Mercoledì 5 marzo apre la RSA “Mario Cappelli”, la prima delle due realizzate da Carron SpA, che potrà ospitare ottanta posti letto in modulo base, distribuiti in 24 camere singole e 28 camere doppie.

La nuova RSA sarà gestita dalla Cooperativa Universiis, realtà che vanta una collaudata esperienza nel settore e che è presente in varie regioni italiane. Essa metterà a disposizione dei propri ospiti un’ampia gamma di servizi: assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa assistenza alla persona, servizio di animazione con progetti personalizzati sulla base delle esigenze/caratteristiche dell'ospite. Sarà inoltre offerto il servizio di parrucchiere e podologo secondo le necessità dell'ospite

In questa prima fase, la nuova RSA avrà la possibilità di ricovero solo a titolo privato, ma in tempi brevi essa sarà convenzionata con l’azienda sanitaria locale. In ogni caso, rispetto al costo del servizio, per i primi mesi di degenza è prevista un’agevolazione economica per quanti saranno ospitati in regime privato. Per quanto riguarda i costi ed ogni altra informazione relativa ad eventuali ingressi e per visionare la RSA è possibile contattare la Direttrice Beatrice Limentra al numero 3277596813.

La Cooperativa Universiis ci tiene a ricordare che è ancora attiva la selezione del personale. Si ricercano figure tra cui: Operatori socio SAnitari, Addetti all'assistenza di base, infermieri, fisioterapisti, animatori/educatori, addetti pulizie, addetti lavanderia, addetti cucina. Se interessati mandare il curriculum a direzione.rsacastelfiorentino@universiis.com. In base all’intesa raggiunta con il Comune viene data priorità nelle assunzioni, a parità di competenze, al personale residente a Castelfiorentino e, in difetto, a quello residente in uno dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Lo stesso criterio sarà adottato per le forniture e le manutenzioni.

Come si ricorderà, il complesso edilizio realizzato da Carron (investimento da 18 milioni di euro) comprende due RSA (la seconda, che sarà aperta a breve, è stata intitolata a Mario Cioni) e a pieno regime potrà avere a disposizione ben 160 posti letto.

Fonte: Ufficio Stampa

