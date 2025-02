Abc Solettificio Manetti batte la capolista Torino

E’ un’Abc solida, autoritaria, concreta e, soprattutto, compatta quella che al PalaBetti porta a casa il secondo successo consecutivo frenando la corsa della prima della classe. Ma oltre al risultato, è la misura della vittoria ai danni del Don Bosco Crocetta a rendere la prestazione gialloblu la migliore fino ad oggi: 80-53 il finale di una gara decisa in una seconda parte a senso unico. Una seconda parte in cui l’Abc, che oltre a Corbinelli e Cicilano deve fare a meno anche di Iker Ciano, nel secondo quarto costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio alla caviglia, riesce a fare quadrato intorno all’emergenza e a mettere in campo quella compattezza necessaria per portare a casa due punti fondamentali. A fare la differenza, senza ombra di dubbio, una difesa solida, che al rientro dall’intervallo stringe le maglie e blinda letteralmente l’area, innescando poi buone costruzioni offensive che fanno il resto, con i 35 punti di Gutierrez (di cui 7/10 da tre punti) a guidare l’allungo castellano.

“Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno saputo gestire bene i momenti chiave della partita e scavare il break decisivo – commenta coach Samuele Manetti -. La chiave di volta è stata sicuramente l’aspetto difensivo, con alcune ottime difese di squadra che ci hanno permesso di allungare. Siamo stati attenti, presenti a rimbalzo e capaci di sporcare il ritmo di una squadra brava a giocare con intensità in transizione. A questo aspetto si è poi aggiunto quello offensivo, dove abbiamo trovato canestri da tre punti importanti quando loro si sono messi a zona. Sono contento della gestione dei ragazzi, nei momenti chiave siamo stati insieme, abbiamo avuto la forza di trovare soluzioni e, soprattutto, ci siamo compattati e dati una mano. E, ovviamente, è stata la vittoria del gruppo: tutti sono stati decisivi, compresi i giovani che questa sera hanno avuto spazio e minutaggio e si sono presi importanti responsabilità”.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Rosi, Azzano, Nnabuife

Torino: Andreutti, Cian, Villar, Hida, Pagetto

Con la partita che stenta a decollare, l’Abc fatica a trovare la via del canestro: è Lazzeri, dalla lunetta, a iscriversi per primo a referto dopo tre giri di lancette. Mentre un solido Nnabuife fa gli straordinari a rimbalzo, due triple di Gutierrez valgono il sorpasso sull’11-9, vantaggio che Falaschi e Lazzeri difendono fino al 16-13 del primo riposo.

L’arresto e tiro pulitissimo di Ciano inaugura la seconda frazione, ma la tripla di Ugues tiene Torino a stretto contatto (18-16). L’Abc alza l’intensità difensiva e tenta la carta della zona, ma nel frattempo Ciano è costretto a lasciare il campo per infortunio. Intanto capitan Cantini, d’autorità, prova ad allungare sul 24-19. In un amen, però, Torino ricuce impattando con Hida e poi mettendo di nuovo la testa avanti con Pagetto, che punisce a ripetizione e suggella un break di 0-10: 24-29 a metà frazione. Finalmente Gutierrez dall’arco rompe gli indugi castellani, seguito da Azzano per la nuova parità a quota 29, preludio al 34-32 su cui si va all’intervallo.

Al rientro Nnabuife conduce l’Abc sul 38-32, che diventa 41-34 grazie ad un’azione da tre punti di Gutierrez. Pasqualini, però, prende le misure e per due volte la infila da casa sua riportando Crocetta ad un possesso di distanza: 43-40 al 24′. Ma la chiave di volta arriva quando l’Abc ritrova la quadra in difesa: i piemontesi smarriscono la strada del canestro, mentre l’attacco gialloblu gira a mille e, spinto da Gutierrez, Nnabuife e Falaschi, scava il solco con un break di 14-0 che vale il 57-40 al 17′. Così, quando Torino prova a battere un colpo, ci pensa il solito Gutierrez a scrivere 62-45 alla terza sirena.

A mettere la ciliegina arrivano cinque punti di Rosi, che all’inizio del rettilineo finale sale in cattedra per il 69-47 che inizia a far partire i titoli di coda. Ormai l’Abc dirige sapientemente le danze e l’orchestra castellana non accenna a stonare. Stavolta quella gialloblu è una vera e propria sinfonia, capace di far risuonare il più dolce dei finali.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DON BOSCO CROCETTA TORINO 80-53

Abc Solettificio Manetti: Ciano 2, Rosi 5, Lazzeri 11, Ticciati 3, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani, Falaschi 14, Azzano 2, Nnabuife 6, Cantini 2, Gutierrez 35. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 18/36 (50%) da due, 12/32 (38%) da tre, 8/10 (80%) ai liberi, 39 rimbalzi (7 off, 32 dif), 15 assist.

Don Bosco Crocetta Torino: Andreutti 7, Hida 8, Pagetto 12, Sahin 1, Brussino, Pasqualini 14, Ugues 5, Rosso, Cian, Villar 6, Barla, Sakovic. All. Maino. Ass. Musso, Ciofetta.

Stats totali:11/33 (33%) da due, 9/33 (27%) da tre, 4/5 (80%) ai liberi, 45 rimbalzi (13 off, 32 dif), 9 assist.

Parziali: 16-13, 34-32 (18-19), 62-45 (28-13), 80-53 (18-8)

Arbitri: Russo di Firenze, Zanzarella di Rapolano Terme.

Fonte: Abc - Ufficio stampa