Aggredisce sanitari a Massa, scappa a Pontedera: arrestata

Una quarantenne di origini russe è stata arrestata a Pontedera. Nei giorni scorsi la donna, già nota alle forze dell'ordine, era stata soccorsa in strada e portata in ospedale a Massa, dove aveva aggredito un'operatrice sanitaria. In quel caso è stata denunciata e sottoposta all'obbligo di dimora a Massa, ma aveva lasciato la città e si era trasferita a Pontedera in casa di un pensionato.

L'uomo ha provato a allontanarla, ci è riuscito con difficoltà ma la donna è tornata a bussare con insistenza alla sua porta mercoledì 26 febbraio. L'uomo ha quindi chiamato la polizia. Gli agenti hanno riscontrato i precedenti e i diversi alias della quarantenne, l'hanno arrestata e ora si trova in carcere a Pisa.