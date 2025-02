Ai Gigli arriva per la prima volta la "vendita di pacchi smarriti"

Per i curiosi e per gli amanti delle sorprese e degli “affari al buio” arriva al Centro Commerciale I Gigli per la prima volta “La vendita di pacchi smarriti”. Dal 3 al 9 marzo dalle 9 alle 22 ogni giorno il Centro commerciale ospiterà in Galleria l’azienda Pokajoia leader in Francia della vendita di pacchi acquistati on line e smarriti o mai ritirati.

I visitatori potranno presentarsi durante l’orario di apertura del corner di Pokajoia in Corte Tonda e acquistare i “pacchi smarriti” dopo averli scelti e pesati. Il costo è di 2 euro ogni 100 grammi, 20 euro al chilo. Sarà come una forma moderna di “pesca di beneficenza” dove si potranno pescare prodotti misteriosi che potranno contenere anche tesori. Dentro i pacchi smarriti, infatti, si possono trovare oggetti di vario genere dall’abbigliamento a costosi profumi, dalle scarpe di marca a materiale hi-tech o borse firmate e accessori di moda o per la cucina e il tempo libero, insomma la sorpresa è assicurata.

“È la prima volta che ai Gigli arrivano i pacchi smarriti - afferma Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager - di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale - Vogliamo creare per i nostri visitatori un’esperienza che sia da un lato divertente e dall’altro sostenibile: una sorta di gioco come si faceva una volta nei paesi, una pesca di oggetti misteriosi a prezzi contenuti rimettendo in circolazione oggetti che non avrebbero alcun futuro se non quello di essere gettati via. Siamo lieti di ospitare la prima tappa italiana di Pokajoia e curiosi di osservare il riscontro dei nostri clienti”.

Fonte: Ufficio stampa