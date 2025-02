Controlli anti-spaccio a Pisa, scattano sette denunce

Sette denunce a Pisa per l'operazione del Comando Provinciale di Pisa nella zona della Stazione Ferroviaria centrale e aree limitrofe, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa.

I carabinieri hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici che hanno raggiunto picchi di 2,10 g/l. Le patenti di guida sono state immediatamente ritirate e i veicoli affidati a persone di fiducia.

Nel contrasto al possesso ingiustificato di armi, è stato denunciato un pregiudicato di 52 anni per il possesso di un mini cutter, un pugnale e un tirapugni. Nel reprimere le violazioni amministrative, sono stati denunciati tre uomini, un 29enne per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa, un 41enne per ubriachezza molesta e atti osceni in luogo pubblico ed infine un trentenne per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Infine, una persona è stata segnalata per uso personale di stupefacenti, trovata in possesso di un grammo di hashish. Armi e sostanza stupefacente, sottoposti a sequestro penale ed amministrativo, sono stati sequestrati in attesa di essere versati presso il locale Ufficio Corpi di Reato