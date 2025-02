Danni alluvione ottobre 2024, a fine marzo scade la domanda per il contributo

Scade il 31 marzo il termine per chiedere alla Regione un contributo per le spese che i privati cittadini hanno dovuto sostenere in seguito ai danni subiti per l’evento alluvionale dell’ottobre 2024. Per poter presentare domanda è necessario utilizzare il portale messo a disposizione dalla Regione Toscana per la ricognizione dei danni, collegandosi alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-settembre-ottobre-2024 e all’indirizzo internet: https://servizi.toscana.it/formulari/#/home.

Si ricorda che il Comune di Castelfiorentino si è reso disponibile a supportare le istanze delle famiglie colpite, fornendo assistenza per una corretta compilazione del formulario. E’ altamente consigliabile, tuttavia, evitare di avviare il procedimento a ridosso della scadenza, e di presentarsi quanto prima agli uffici competenti con l’apposito modulo, che si può scaricare direttamente anche dal sito del Comune di Castelfiorentino, disponibile al seguente link:

https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/sites/default/files/2025-02/Modello_B1%20Ricognizione%20dei%20danni%20privaticonmodifichepulito.pdf

Successivamente, i dati relativi dovranno essere inseriti nel formulario digitale della Regione.

E’ importante tenere presente che tutte le spese sostenute devono essere tracciabili

Per ricevere assistenza nella gestione della procedura e una corretta compilazione della domanda, è sufficiente prendere un appuntamento contattando il numero 0571.686376 (c.materozzi@comune.castelfiorentino.fi.it).

Chi lo desidera, può presentare comunque la domanda in modo autonomo, accedendo al portale della Regione. Per accedere al portale occorrono le credenziali Spid, Cns o Cie, da cui in seguito è possibile compilare il formulario. Il portale della Regione si raggiunge dalla pagina https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-settembre-ottobre-2024 e l’indirizzo internet è il seguente: https://servizi.toscana.it/formulari/#/home.

Si ricorda ai cittadini sprovvisti di Spid (e neppure in possesso di Cns o Cie) che possono ottenere gratuitamente lo Spid presso il Punto Digitale Facile dello Sportello Spid del Ciaf (via Masini 117, tel. 0571.629674). Chi non ha attivato la Carta Nazionale dei Servizi sulla Tessera sanitaria può invece recarsi presso una delle farmacie del territorio

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa